Mladi levi: Ves moj seks in o meji med prostori osebnega in skupnega

Močna zastopanost domačih predstav

24. avgust 2018 ob 13:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Najprej se začne s poljubom in tam so svoje spomine o spolnih izkušnjah začeli pripovedovati tudi starejši občani, ki jim je režiser Darren O'Donnel prisluhnil, da bi lahko predstavil romanco in spolnost neke generacije. Povedano je predelal v predstavo, s katero kanadska gledališka skupina Mammalian Diving Reflex nocoj odpira festival Mladi levi.

Predstavo Ves moj seks bodo uprizorili danes ob 20. uri na Šentjakobskem odru Lutkovnega gledališča Ljubljana. V predstavi nastopajo starejši občani iz doma za ostarele, s katerimi so po režiserjevih besedah posneli štiriurne pogovore, v katerih so razkrili marsikaj, od prvega poljuba do tega, kdaj so nazadnje vzeli viagro. Šest ljudi starejše generacije, ki je bilo pripravljenih spregovoriti o tej temi, so svoje zgodbe predelali v predstavo, občinstvo pa bo na ta način lahko vsaj za trenutek pogledalo za zaprta vrata njihove romance. Po režiserjevih besedah predstava na podlagi izkušenj nastopajočih razkrije tudi marsikaj o naši regiji oziroma slovenski državi.

Kje je meja med osebnim in skupnim?

Rdeča nit 21. festivala, ki ga vsako leto konec avgusta v Stari elektrarni in na drugih lokacijah po Ljubljani organizira zavod Bunker, je iskanje meja med prostori osebnega in skupnega. Letošnje predstave bodo razmišljale o tem, kje se začne in konča svoboda oziroma na kateri točki posamezniki ali družba stopimo v polje svobode drugega.

Z močno slovensko neodvisno produkcijo

Ker so letos opazili zelo močno slovensko neodvisno produkcijo, bodo na festivalu dobro zastopane domače predstave. Na sporedu bosta Heroj 2.0 v izvedbi Uroša Kaurina in Vita Weisa ter Skupaj v izvedbi Leje Jurišić in Marka Mandića. "To sta dva fantastična tandema, v predstavah gredo telesno vsi do konca," pravi direktorica Bunkerja Nevenka Koprivšek. Znova bo mogoče ujeti tudi Prvo altruistično predstavo Marka Bulca in Misterij sove, koprodukcijo Lutkovnega gledališča Ljubljana, nastalo po znameniti predstavi Milana Klemenčiča Sovji grad.

Festivalsko premiero bo dočakala predstava Grosse Erwartungen/Velika pričakovanja avtorskega kolektiva Beton Ltd., ki je druga iz njihovega nemškega cikla. V njej se člani kolektiva lotevajo velikih pričakovanj in prihodnosti in se ob tem sprašujejo: "In kaj so pričakovanja drugega kot projekcije sedanjih želja?"

Z razstavo Neotenični prebivalci teme (ligofilija) se na festival vrača intermedijska umetnica Robertina Šebjanič, v produkciji Bunkerja pa sta nastala performansa Ribarjenje in Burja v kozarcu vode hrvaškega konceptualnega umetnika Siniše Labrovića, ki je med drugim znan po tem, da je oblačil Goli otok. Z dvema projektoma, Kameleoni ter Iz mesa in betona, v Ljubljano prihaja tudi brazilska skupina Anti Status Quo.

Med tujimi predstavami si bo mogoče ogledati Rumož avstralske vsestranske umetnice Fleur Elise Noble, ki prinaša preplet animacije, lutkovne predstave in performansa, in v skladu s pravili filmske dogme postavljeno predstavo madžarske skupine Dollardaddy's, naslovljeno Dom. Ob koncu projekta Create to Connect bodo v sklopu festivala pripravili srečanje novih projektov sodelovanja programa Ustvarjalna Evropa, na okrogli mizi pa se bodo posvetili temi Ob pravem času? O trdoživosti in pravočasnosti.

Proti vojni, za mir

Festival se deloma spogleduje tudi s 50. obletnico revolucionarnega gibanja 68' proti vojni, za mir, svobodo in enakopravnost spolov. "Tudi v smislu, da to gibanje ni prineslo zgolj pravice do svobode, temveč tudi odgovornost do družbe in do drugih, kar nam danes morda manjka," je ob predstavitvi programa festivala še dejala Nevenka Koprivšek.

Zadnji avgustovski in nato še zadnji festivalski dan, 1. septembra, bo zaznamovala predstava Sprožilec sreče, ki jo podpisujeta portugalska interdisciplinarna umetnika Ana Borralho in Joao Galante, pri njej pa sta sodelovala z 12 mladimi odraslimi, ki so spregovorili o svojih strahovih in upanjih.

Predstave bodo tudi tokrat brezplačne, v Bunkerju pa obiskovalce vabijo, naj v festivalske skrinjice prispevajo po lastnih zmožnostih.

