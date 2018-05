Prijateljstvo med kitom in polžem, ki ruši predsodke pred neznanim

V mariborskem lutkovnem gledališču Polž na potepu na kitovem repu

12. maj 2018 ob 13:41

Maribor - MMC RTV SLO

Pisateljica Julia Donaldson in ilustrator Axel Scheffler sta že od Zverjasca naprej sinonim za navihane, otrokom silno ljube slikanice. Eno od njih, Polž na potepu na kitovem repu, so na oder pripeljali mariborski lutkarji.

V predstavi Polž na potepu na kitovem repu želi ekipa Lutkovnega gledališča Maribor izpostaviti predvsem rek "iskati svoj prostor pod soncem". V predstavi spremljamo zgodbo Polža nemirnega stopala, ki se v želji po raziskovanju odpravi na pot po svetu. Skupaj s kitom, ki ga vodi po morju in pod njim, spoznata različne in raznolike živali iz drugačnih okolij in prostorov ... Medsebojno spoznavanje živali, ki se ne poznajo in so na prvi pogled drugačne, izničuje predsodke do tujstva, saj so pingvini sprva do Polža prav toliko nezaupljivi kot on do njih, kar pa jim na koncu ne prepreči skupne igre in drsanja po ledenih toboganih ...

Režiserski izziv je prevzela Mateja Kokol, zadnja premiera v letošnji sezoni je napovedana za šesto uro popoldne.

Zaradi gibov in zvoka postane predstava magično raziskovanje sveta v iskanju Polževega poslanstva in novega doma, vse dokler ne spozna, da imaš dom tam, kjer imaš srce. In da to seveda ni nujno le en prostor.

Okoljevarstveno sporočilo za malce starejše

V uprizoritvi, ki je sicer namenjena predvsem otrokom, starejšim od treh let, bo po napovedih LGM-a uživalo tudi starejše občinstvo. "Skozi igro hkrati nevsiljivo spoznamo nevarnosti, ki grozijo okolju: taljenje ledu, ki je posledica globalnega segrevanja, onesnaževanje okolja in velike količine odvržene plastike, ki živali spravljajo na rob izumrtja," še izpostavljajo v gledališču.

Po besedah režiserke Mateje Kokol je uprizoritev po eni strani narekovala likovna podoba oziroma izbor materialov in lutk, ki so adaptacija avtorskih ilustracij iz slikanice, preneseni v prostor, po drugi strani pa odločitev, da je predstava močno gibalno in glasbeno zaznamovana. Režiserka posebej poudarja, da je predstava delo celotne ekipe, tudi igralcev, ki so na delavnicah, z improvizacijami in drugimi pristopi močno prispevali h končnemu rezultatu, magični predstavi.

Dramaturginja je Nika Švab, scenografka Natalija Juhart, avtor glasbe Aleš Zorec. Igrajo Maksimiljan Dajčman, Metka Jurc, Tilen Kožamelj, Danilo Trstenjak in Dunja Zupanec.

Predstava je nastala po slikanici angleške pisateljice Julie Donaldson in nemškega ilustratorja Axela Schefflerja The Snail and the Whale iz leta 2003, ki jo je v slovenščino prevedel Milan Dekleva.

Knjige Julie Donaldson so v zadnjih letih najbolje prodajana dela v Veliki Britaniji. Med njena najbolj priljubljena dela za otroke sodijo prav slikanice, ki jih je ustvarila skupaj s Schefflerjem, med njimi tudi v Sloveniji dobro znani Zverjasec, Zverjašček, Bi se gnetli na tej metli? in Zgodbe iz želodjega gozda.

A. J.