Strniševa Lučka Regrat skuša tokrat na lutkovnem odru uzreti svoj odsev v ogledalu

Premiera predstave v Lutkovnem gledališču Ljubljana

5. april 2018 ob 14:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Lučka Regrat je regratova lučka s človeškimi lastnostmi, ki jo je Gregor Strniša pred leti poslal v mesto, kjer je izvedela, da so ljudje nori sami nase, zato bi tudi sama rada ugotovila, kakšen je njen videz.

Pravljico Lučka Regrat Gregorja Strniše je zdaj v Lutkovnem gledališču Ljubljana (LGL) na oder postavila režiserka Maruša Kink, v predstavi pa igrajo Maja Kunšič in Gašper Malnar ter kot gosta Katja Povše in Gregor Prah. Lučka Regrat je v knjižni obliki z ilustracijami Ančke Gošnik Godec izšla pri Mladinski knjigi leta 1987. Nato pa je bila še leta 2011 ponatisnjena v Zlati ptici, antologiji zgodb in pesmi, ki jih je ilustrirala omenjena avtorica.

"Rada bi se videla!"

V svoji pravljici Strniša plast za plastjo razpira različne svetove in jih med seboj na nepričakovan način povezuje. V mestu Lučka vztraja: "Rada bi se videla!" In zato neutrudno išče ogledalo. Vsako ogledalo pa ima ljudi tudi malo za norca, zato so ti žalostni, ker v ogledalih svojih pravih odsevov ne vidijo. Da bi uzrla, kakšna v resnici je, mora Lučka Regrat premagati nekaj strahov, skleniti nekaj prijateljstev ter prepotovati nekaj ovinkov in stranpoti, so zapisali v LGL-ju.

Sprejemanje samega sebe in ogledala soljudi

Gre tudi za ukvarjanje s ključnimi življenjskimi vprašanji vsakega posameznika in spretno nagovarja otroški svet ter tiste kotičke odraslega, ki so še polni vitalnega duha in želje po spoznanju. Pripoveduje o sprejemanju samega sebe, o tem, kako smo hote ali nehote vse življenje soočeni z ogledali soljudi. Pa o izkrivljenih podobah in o želji po spoznanju, ki ga hkrati preveva strah, da nam videno ne bo všeč.

Za likovno podobo predstave je poskrbela Tina Dobrajc, pod dramaturgijo pa se podpisuje Kristina Mihelj. Ta je poleg režiserke in Kristijana Krajnčana tudi avtorica besedil pesmi, razen pesmi Poletje in morje ter Senena kopica, katerih avtor je Strniša.

Maruša Kink je igralka, režiserka in soustanoviteljica Zavoda Margareta Schwarzwald, kjer je dejavna kot umetniška vodja. Zadnja leta se med drugim intenzivno posveča tudi uprizoritvam za otroke in mladino (Veliki pok, Prosto po Prešernu, Romeo in Julija, iCankar), kjer poleg režije poskrbi tudi za konceptualno zasnovo in priredbo.

Tina Dobrajc pa je slikarka in ilustratorka, ki je dejavna na področju novih medijev in gledališke scenografije. Za svoje dosežke na področju slikarstva je prejela več nagrad, med njimi priznanje Riharda Jakopiča za mlade umetnike. Na področju knjižne ilustracije je bila nominirana za nagrado Kristine Brenkove za slikanico Dve želji, prejela je tudi plaketo Hinka Smrekarja.

Premiera predstave na LGL-jevem šentjakobskem odru bo drevi ob 18. uri.

P. G.