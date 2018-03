Aktivisti: Louvre naj se odpove sponzorju naftnemu koncernu

Skupina je izvedla že več akcij s podobnimi pobudami

14. marec 2018 ob 10:40,

zadnji poseg: 14. marec 2018 ob 11:26

Pariz - MMC RTV SLO

Skupina aktivistov je v pariškem muzeju Louvre pred sliko Splav meduze uprizorila protestni performans, s katerim zahtevajo prekinitev sponzorske pogodbe med muzejem in naftnim koncernom Total, ki ga krivijo za podnebne spremembe.

Aktivisti, zbrani pod imenom Libérons le Louvre, so v ponedeljek popadali po tleh pred slovito sliko Théodora Géricaulta Splav meduze (1818—19), na kateri je opodobljen katastrofalen potop ladje na odprtem morju. "Total je eno od glavnih podjetij za fosilna goriva, ki delujejo v Franciji, in to partnerstvo je sramota za Louvre," je za spletno revijo Hyperallergic povedal član skupine Libérons le Louvre Clémence Dubois.

"Mletje peska. Sušenje rek. Louvre podpira Total!"

Del performansa so bili tudi vzkliki: "Mletje peska. Sušenje rek. Izpusti toplogrednih plinov. Ogrožena domorodna populacija. Louvre podpira Total!" Po približno desetih minutah vzklikov je muzejsko varnostno osebje evakuiralo galerijo, ki jo je skupina približno petnajstih aktivistov zasedala dve uri.

Skupina je sicer že lani izvedla nekaj akcij s podobnimi pobudami. "Cilj zadnjega performansa je bil, da se muzej resnično odzove, ker so do zdaj ostali tiho po naših akcijah. Podnebne spremembe se še povečujejo. Nujno je, da svet prekine svoje odnose z industrijo fosilnih goriv," je pojasnil Dubois. Skupina je obenem vložila še peticijo, s katero pozivajo Louvre, da prekine sponzorsko pogodbo s Totalom. "Bistvo naše predstave je bilo, da bi v Louvru spoznali, da nismo tukaj za šalo. Cilj je, da Louvre prevzame odgovornost kot ena največjih kulturnih ustanov na svetu!"

Pogoji za sponzorsko pogodbo Totala z Louvrom niso javno dostopni, je pa znano, da je energetsko podjetje pomagalo pri financiranju številnih velikih projektov v Louvru, odkar je postalo njihov poslovni partner sredi 2000. let. Pomagali so financirati obnovo Apolonove galerije leta 2004, ustanovitev oddelka islamske umetnosti v letu 2012 in odprtje Louvrove muzejske podružnice v mestecu Lens istega leta.

Skupina je vložila tudi peticijo

Slika Splav meduze prikazuje grozljive posledice brodoloma. Izbrali so jo, ker s svojim prikazom tematik vzpostavlja povezavo med ranljivimi skupinami in dvigom morske gladine ter drugimi ekološkimi krizami.

Po Pariškem sporazumu o podnebnih spremembah iz leta 2015 so v Louvrovi etični listini določili, da "mora predsednik Louvra, če je treba, poiskati kakršne koli informacije o naravi dejavnosti pokroviteljev in težavah, ki bi jih lahko predstavljale, in zavrniti sponzorske ponudbe, če so povezane z nezakonitimi dejavnostmi ali če bi spodkopavali podobo Louvra".

N. Š.