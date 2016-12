Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Rdeča nit razstave je tenis. Ves čas je vpet v postavitev: ob okvirjenih kolažih se v galeriji sprehajamo med teniškimi loparji in zvokom teniškega dvoboja. Foto: Umetnikov osebni arhiv Kustosinja razstave Maja Hodošček v uvodnem besedilu razstave zapiše, da umetniško prakso Borisa Beje opredeljuje angažiran dialog z družbenimi dogajanji sodobnega časa. Avtor v svojih likovnih delih združuje raziskovanje in opazovanje fenomenov, ki izzovejo močna čustvena stanja kot so tesnoba, doživljanje nelagodja in strah. Umetnika zanima umeščenost družbenih kriz v strukturo vsakdanjika ter zaznava specifičnih socialnih vzorcev in sistemov vedenja. Foto: Umetnikov osebni arhiv V tehniki kolaža nas avtor popelje na Kanarske otoke, ki poleg sonca, mivke in cenovne dostopnosti mnogim omogočajo tudi izživljanje v domačem okolju tabuiziranih spolnih želja. Foto: Umetnikov osebni arhiv Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Denis igra tenis: o obsedenosti s telesom, individualizmu in hrepenenju po bližini

Razstava Borisa Beje

29. december 2016 ob 12:07

Sociološke raziskave kažejo, da je simptom visoko razvite tehnološke družbe porast doživljanja osamljenosti. Umetnik Boris Beja je svoje najnovejše ustvarjanje posvetil prav temu vprašanju - današnji razpetosti med individualizmom in hkratno težnjo po bližini. Nastal je projekt Denis igra tenis,ki je na ogled v Celju.

V projektu, ki je na ogled v Galeriji Račka, umetnik Boris Beja združuje šport, turizem, obrobne vzorcev in navade turistov. Proučuje jih na Kanarskih otokih, ki turistom ne nudijo le cenovno dostopnega počitka ob morju, soncu in mivki, ampak tudi izživljanje spolnih fantazij, ki si jih v domačem okolju ne upajo, ne znajo ali ne smejo.

Fotografije detajlov hotelskih arhitektur so spomeniki časa, ko je Španija gradila na turizmu, obenem pa izolirani objekti. Zaporedje balkonov, oken in drugih elementov ustvarja vtis repeticije, ki jo nadgrajuje tapetni vzorec, s katerim je avtor prekril nebo. Umetnik se torej vrača k ljubemu motivu vzorca, ki ga v svoje delo vključuje na estetski in vsebinski ravni, v smislu beleženje družbeno socialnih vzorcev ali pa vzorcu kot ornamentalnem dopolnilu dela. Tapetne vzorce v ozadju dopolnjuje še teniška žogica, ki delu daje smisel v naslovu: Ti si rekel sonce. Tenis je tudi sicer rdeča nit razstave; poleg žogice nanj namigujejo teniški loparji in zvok teniškega dvoboja.

Video z naslovom Denis likes to play tenis prehaja med tremi temami - sipinami, palmovimi vejami in "kruzing" območjem. Umirjene podobe sipin, kjer se dnevno na poti na plažo lahko brezskrbno in brez omejitev turisti predajajo spolnim užitkom, avtor preseka s podobo golih moških teles in napetost vzbuja s palmovimi vejami, v katerih se spogleduje s soncem. Preigravanje v podobah nadgrajuje z zvokom nabijanja žogice, odzvenom loparskih strun, ženskega stokanja in kričanja ter komentatorjevega glasu.

Tenis igra Denis, ki je v sledenju današnje filozofije življenja obseden s športom. Ta obsedenost ne izvira le iz iskanja idealnih telesnih proporcev, ki so okupirali tudi stare Grke in Rimljane, pač pa gre tudi za spolno eksperimentiranje in razbremenjevanje ustaljenih vzorcev. V skladu s svojo dozdajšnjo prakso se Beja tudi tokrat izogiba naraciji, s katero bi gledalcu podajal jasne definicije oziroma vsebinske rešitve svojih umetniških del. Svoja razmišljanja izraža skozi različne medije, od videa in monumentalne prostorske postavitve do slike, ki je v resnici skupek rady-mada, fotografije in kolaža.

Po besedah kustosinje Maje Hodošček razstavljena dela problematizirajo pojav individualizma skozi obsedenost s telesom in izražajo težnjo po bližini, ki se v sodobnem času izgublja v množici navideznih izrazov povezanosti. Umetnik skozi dogajanje na sanjskem otočku prevede čutenje afektivnih razsežnosti tehnološkega časa v ostro formo in prostor hipnega spektakla.

