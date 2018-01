Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Št. 14 (akril na platnu) Foto: Kulturni dom Nova Gorica Dodaj v

Koroška umetnica Katja Felle predstavlja akrile in gobeline

Razstava bo na ogled do 2. februarja

12. januar 2018 ob 14:14

Nova Gorica - MMC RTV SLO, STA

V Mestni galeriji Nova Gorica bodo drevi odprli razstavo del mlade vsestranske koroške umetnice Katje Felle Segmenti lomljive realnosti 2, ki se bo predstavila z izborom akrilnih del na platnu in najnovejšo serijo gobelinov.

Kot piše v razstavnem katalogu, želi umetnica, ki se ukvarja z različnimi projekti, od slikarstva, instalacij, videa, gobelinov do računalniških grafik, s svojimi deli vzbuditi premislek o tem, kako poplava informacij, s katero se srečujemo vsakodnevno, tudi zaradi vse hitrejšega razvoja tehnologije in tehnoloških inovacij, vpliva na nas, na našo domišljijo in kako je zaradi tega oblikovana naša stvarnost, v kateri živimo.

"Katja Felle slika do roba in čez. Njena podoba je formalno dobesedno večplastna. Enkrat je natančna in popolno izdelana, drugič je dovršena hitro in namenoma popačeno. Ko odkrijemo in prepoznamo eno plast, nas preseneti druga, pa zmoti tretja in tako naprej. Koda za razbiranje njenih podob se skriva v analizi ustvarjalnega procesa. Umetnico zanimajo pomen podobe v današnjem času, ko ta neusmiljeno tekmuje z mnoštvom drugih informacij, njena transformacija skozi razne komunikacijske kanale in vpliv," je v uvodnem eseju v razstavni katalog zapisal Božidar Zrinski.

Koroška umetnica je pred sedmimi leti zaključila študij slikarstva na Akademiji za likovno umetnost, lani pa je začela magistrski študij v Berlinu, kjer deluje v umetniški skupini 3kolektiv. Tokratna razstava pomeni nadgradnjo razstave v Ribnici jeseni pred dvema letoma. Umetnica se sicer do 5. februarja predstavlja tudi v Ulični galeriji TAM-TAM na Vegovi v Ljubljani s postavitvijo Posodobi gobelin.

K. T.