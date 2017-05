Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! 18. maj so za mednarodni dan muzejev razglasili leta 1977, zaznamujejo ga v več kot 35.000 muzejskih institucijah v več kot 140 državah. Foto: BoBo Sorodne novice Naj bo med zaobljubami za leto 2017 tudi obisk Narodnega muzeja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mednarodni muzejski dan: hrami preteklosti odpirajo svoja vrata

18. maja brezplačen vstop v muzeje in galerije

18. maj 2017 ob 08:48

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Muzeji in spregledana preteklost: Nepovedano v muzejih je tema, s katero muzeji po svetu ob mednarodnem muzejskem dnevu, ki ga zaznamujemo že od leta 1977, vabijo med svoje zbirke.

Tema tokratnega leta bo muzejem ponudila priložnost, da predstavijo, kako se soočajo s konceptom neizrekljivega v zbirkah in spodbujajo obiskovalce k razmišljanju zunaj lastnih individualnih izkušenj. Poleg tega se tema osredotoča na vlogo muzejev kot nosilcev sprememb v družbi in spodbujevalcev dialoga o večplastnem razumevanju časa, so zapisali pri slovenskem odboru Mednarodnega muzejskega sveta (Icom).

Jubilejno slavljenje v več kot 140 državah

Icom je 18. maj za mednarodni dan muzejev razglasil leta 1977. Mednarodni muzejski dan praznujejo v več kot 35.000 muzejskih institucijah v več kot 140 državah. Mednarodnemu dnevu se pridružujejo tudi slovenski muzeji in galerije, ki bodo ob tej priložnosti brezplačno odprli vrata obiskovalcem in pripravili vrsto spremljevalnih dogodkov.

Dvanajst slovenskih nacionalnih muzejev bo pod okriljem Icoma Slovenije mednarodni muzejski dan zaznamovalo z odprtjem skupne panojske razstave na ploščadi Slovenskega etnografskega muzeja (SEM).



Program slovenskih muzejev in galerij lahko najdete tukaj.



Novo vodstvo slovenskega odbora Icoma

Nova predsednica slovenskega odbora Icom Kaja Širok, ki je vodenje prevzela od Tanje Roženbergar, je za STA povedala, da so za predstavitev na razstavi v svojih zbirkah poiskali vsak tisto, kar se dotika letošnje teme. Poleg tega bo slovenski odbor Icoma v SEM-u predstavil dosežke zadnjih šestih let in novo vodstvo.

P. G.