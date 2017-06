Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Izdelka podjetja svetil LZF Lamps. Foto: Slovenski etnografski muzej Kitara s pečatom Vicenteja Carrilla. Foto: Slovenski etnografski muzej/Pablo Orcajo Prstan znamke Majoral. Foto: Slovenski etnografski muzej/Pablo Orcajo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Mojstrovine španske obrti na ogled slovenski javnosti

Razstava v Slovenskem etnografskem muzeju

16. junij 2017 ob 11:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Španija je znana po proizvodnji izjemno visokokakovostnih rokodelskih izdelkov, narejenih po dolgoletni španski tradiciji.

Navdihnjeni so z duhom našega časa in sledijo potrebam družbe ter hkrati odsevajo inovativnost v tehnikah in estetiki, ki omogočajo kontinuiteto dediščine.

V Slovenskem etnografskem muzeju so pripravili novo gostujočo razstavo iz Španije Mojstrovine španske umetnostne obrti: 10 let nacionalnih nagrad. Z rokodelstvom oz. umetnostno obrtjo se v tej državi ukvarja več kot 38.000 večjih in manjših podjetij. Španska vlada najboljšim dosežkom na tem področju od leta 2006 podeljuje nacionalno nagrado.

Za spodbujanje razvoja in konkurenčne prednosti srednjih in malih umetnostnoobrtnih podjetij, ki jih poganjajo inovativnost, oblikovanje in sposobnost prilagajanja trgu, je španska vlada ustanovila nacionalne nagrade za mojstrovine umetnostne obrti v sodelovanju s Šolo industrijske organizacije in Fundesarte, njeno sekcijo za promocijo umetnostne obrti. Namen je podeljevati najvišje institucionalno priznanje dosežkom in dejavnostim, ki so na področju sodobne umetnostne obrti splošno priznani kot odlični in zgledni.

Fundesarte se že vse od leta 1981 dalje zavzema za promocijo in razvoj španskih podjetij umetnostne obrti. Ukvarja se z vodenjem projektov, ki spodbujajo inovacije v sektorju umetnostne obrti, in organizacijo promocijskih aktivnosti, med katerimi še posebej izstopajo nacionalne nagrade za umetnostno obrt ter evropski dnevi umetnostne obrti.

Zgodovinski pregled nagrajencev

Deseto obletnico podelitve nagrad leta 2015 so želeli proslaviti z razstavo, ki predstavlja zgodovinski pregled njenih prejemnikov, iz Španije pa je postavitev začela pot po evropskih državah. V etnografskem muzeju bo tako do 3. septembra mogoče videti najodličnejša dela španske umetnostne obrti desetih dobitnikov nacionalnih nagrad za življenjsko delo in desetih dobitnikov nagrad za izdelke.

Od prejemnikov prvih bo med drugim mogoče videti lončarske izdelke Alfareria Tito, nakit Majoral in podjetje svetil PZF Lamps. Med prejemniki drugih pa so med drugim predstavljeni oblikovalec stekla Javier Vidal, usnjarsko podjetje Pisaverde ter oblikovalka in izdelovalka klobukov Mabel Sanz.

Hkrati razstava predstavlja avantgardno oblikovalsko rešitev arhitekturne postavitve s samostoječimi napihljivimi moduli oz. konstrukcijami, v katere so umeščeni predmeti, ki jih je posebej za to razstavo prispeval priznani španski arhitekt in oblikovalec Julian Zapata.

Z umetnostno obrtjo se bo španska kultura v Sloveniji predstavila po postavitvah Imagina v letu 2008 in To ni muzej v letu 2012. Opoldne jo bo odprl minister za kulturo Tone Peršak. Do izteka jo bo v sodelovanju s španskim veleposlaništvom v Sloveniji pospremilo več dogodkov, so sporočili iz muzeja.

A. K.