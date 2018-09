Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Francoski umetnik Marcel Duchamp, ki se ga najpogosteje povezuje z gibanjem dadaizma in nadrealizma, je na začetku 20. stoletja 'postavil na glavo' ustaljeno razmišljanje o umetniškem procesu. Foto: Wikipedia Še danes je Marcel Duchamp najbrž najbolj znan po provokativnem readymadu Fontana, s katerim je leta 1917 na glavo postavil samo moderno umetnost. Med preostalimi 15 deli v donaciji pa so portreti, fotografije in dela na papirju, ki jih podpisujejo umetniki, ki jih je Duchamp navdihoval, med njimi sta Man Ray (nekaj njegovih del lahko vidite na fotografiji) in Henri Cartier-Bresson. Foto: EPA Dodaj v

Muzej Hirshhorn čez noč postal center Duchampovih del

Washingtonski muzej prejel veliko donacijo Duchampovih del

10. september 2018 ob 09:00

Washington - MMC RTV SLO, STA

Do prejšnjega tedna so imeli v Muzeju Hirshhorn iz Washingtona v lasti le enega "Duchampa", z nedavnim darilom dveh zbirateljev umetnin pa so postali referenčna umetniška institucija za dela velikega francoskega umetnika in izumitelja ready-madov.



V dar so prejeli kar 50 del, vezanih na znamenitega francoskega slikarja in kiparja Marcela Duchampa.

Navdihnjeni sodobniki

Med njimi je 35 umetnikovih del. Med preostalimi 15 deli v donaciji pa so portreti, fotografije in dela na papirju, ki jih podpisujejo umetniki, ki jih je Duchamp navdihoval, med njimi sta Man Ray in Henri Cartier-Bresson.

Muzeju Hirshhorn sta donacijo poklonila washingtonska zbiratelja umetnin Barbara in Aaron Levine. Direktorica muzeja Melissa Chiu je ob največji donaciji od ustanovitve muzeja dejala: "Na začetku 20. stoletja je Marcel Duchamp preoblikoval definicijo tega, kar danes razumemo kot umetnost, in pripravil prizorišče za vse, kar je sledilo."

Pisoar kot umetniško delo

Muzej, v katerem so doslej razpolagali z enim Duchampovim delom, kipom, ki ga je umetnik ustvaril v poznih letih življenja, bo z naštetim postal ena od ključnih umetniških institucij, v kateri se bo mogoče podrobneje seznaniti z delom 'izumitelja' ready-madov, enega ključnih konceptov vizualne umetnosti 20. stoletja.

Njegovo najbolj znano delo je Fontana (1917), pisoar, ki ga je pod psevdonimom Richard Mutt razstavil kot umetniško delo in s tem dokončno prelomil s tradicionalno umetnostjo.

Elementi futurizma

Duchamp je na začetku sicer slikal v kubističnem slogu, a je v njegovih slikah že mogoče zaslediti elemente futurizma. Okrog leta 1913 pa se je poslovil od klasične umetnosti in skušal okvir njenih estetskih vrednot preseči z razumsko akcijo ter se s svojimi kreacijami vključiti neposredno v svet okoli sebe.

Leta 1913 je ustvaril svoj prvi objekt vrste ready-made, in sicer prednje kolo kolesa, pritrjeno na podstavek. S tem provokativnim dejanjem je futuristom sporočil, da je njihov trud, v sliki predstaviti in slaviti gibanje, nesmiseln, kajti to je mogoče bolje in enostavneje napraviti tako, da v prostor pač postaviš pravi gibljivi predmet. Leta 1914 se je preselil v New York in postal eden vodilnih predstavnikov dadaističnega gibanja. Leta 1921 je ustanovil tudi časopis New York Dada.

N. Š.