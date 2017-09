"Neuradno sodelovanje" Basquiata in Banksyja

Banksy se je poklonil svojemu cehovskemu kolegu

19. september 2017 ob 10:06

London - MMC RTV SLO, Reuters

Na zunanjščini umetniške dvorane Barbican Centre v Londonu, kjer je na ogled retrospektiva Basquiatovih del, sta se pojavili dve Banksyjevi stvaritvi, ki ju je angleški ulični umetnik označil za "neuradno sodelovanje" med sabo in Basquiatovo postavitvijo.

Pri eni od Banksyjevih podob na fasadi v brutalističnem slogu zgrajenega Barbican Centra je referenca na delo Jean-Michaela Basquiata iz leta 1982. Izvirnik nosi naslov Boy and Dog in a Johnnypump ter prikazuje dečka, ki ga iščejo policisti. (Johnnypump je angleški pogovorni izraz za gasilske hidrante, med drugim značilne elemente newyorških ulic).

Basquiat, ki ga pozdravljajo možje postave

Banksy je, kakor je zapisal na svojem Instagram profilu, ustvaril "portret Basquiata, ki ga pozdravlja metropolitanska policija – (neuradno) sodelovanje z novo Basquiatovo postavitvijo." Druga Banksyjeva slika pa prikazuje ljudi, ki čakajo, da se povzpnejo na panoramsko kolo, pri čemer imajo kabine na kolesu obliko krone. Za referenco si je vzel Basquiatovo upodobitev krone iz leta 1983.

Razstava Basquiat: Boom for Real, ki je trenutno na ogled v Londonu, je prva obsežna postavitev njegovih del v Veliki Britaniji. "Veliko novo Basquiatovo postavitev odpirajo v Barbicanu - kraju, kjer so običajno zelo naklonjeni čiščenju vseh grafitov s svojih sten," je dodal Banksy, najslavnejši anonimni umetnik našega časa, ki se je do slave povzpel s svojo ulično umetnostjo. Za njegova dela, v večini ustvarjena na zunanjščinah zgradb, je med drugim značilna humorno podana kritika družbe.

Stomilijonski zneski za Basquiatove umetnine

Leta 1960 v Brooklynu rojeni Jean-Michel Basquiat je pri 17 letih je zapustil dom in živel na ulicah spodnjega Manhattna. Na zidove in pročelja v newyorškem Sohu je risal grafite, na katere se je podpisoval s psevdonimom Samo.

Začetni preboj mu je prinesla razstava 50 mladih newyorških umetnikov v P.S.1, centru za sodobno umetnost v newyorškem Queensu. Po predstavitvi na Documenti v Kasslu leta 1982, ko ga je The New York Times postavil na naslovnico, je Basquiat postal eden najbolj iskanih umetnikov tistega časa, tako rekoč čez noč je dobil status prave rock zvezde likovnega prizorišča.

V nekaj letih je iz brezimnega uličnega umetnika postal milijonar. Umetnik, ki je prijateljeval s še eno likovno zvezdo, Andyjem Warholom, je najverjetneje zaradi prevelikega odmerka heroina umrl pri starosti 27 let. Njegova dela tudi danes dosegajo visoke zneske na dražbah. Spomladi so eno izmed njegovih stvaritev, in sicer upodobitev lobanje iz leta 1982, prodali za 110,5 milijona dolarjev (okoli 92,1 milijona evrov).

, foto: EPA