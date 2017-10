Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ji Zhengtai je na čelu pekinške galerije, ki služi kot izpostava severnokorejskega studia Mansudae. ob njem je platno severnokorejskega umetnika. Foto: Reuters Tiger teče po zasneženi pokrajini, avtor: Kim Chol. Foto: Reuters / BG Muhn Številni strokovnjaki - umetnostni zgodovinarji, zbiratelji, akademiki in trgovci - se strinjajo, da gre v resnici za nišno zanimanje in da je dobiček od preprodaje umetnin malenkosten v primerjavi z milijardo in več dolarji, kolikor jih Koreja zasluži z izvozom premoga in drugih rudnin. Foto: Reuters Dodaj v

Prepovedana severnokorejska umetnost: v primežu ZN-ovih sankcij

V zadnjih letih je po severnokorejski umetnosti vse večje povpraševanje

7. oktober 2017 ob 12:55

Dandong - MMC RTV SLO, Reuters

Kdor bi vstopil v slikarski atelje v kitajskem obmejnem mestu Dandong, bi naletel na spokojen prizor: severnokorejske slikarje, ki v dolgih vrstah na platna prerisujejo idilične krajine z računalniških zaslonov.

Možje so na Kitajsko prišli iz umetniškega studia Mansudae, ki proizvede največ umetnin v Severni Koreji. Ob severnokorejski-kitajski meji je v resnici cela vrsta podobnih "outletov", v katerih ustvarjajo tisoči Severnokorejcev. Povpraševanje po njihovih delih namreč na Kitajskem skokovito narašča. "Kitajci so začeli zbirati umetnine, severnokorejska umetnost pa je veliko cenejša in zanje lažje dostopna od kake druge," je pojasnil Park Young-jeong z Inštituta za korejsko kulturo in turizem v Seulu.

V času, ko se svetovne velesile na severnokorejsko rožljanje z orožjem odzivajo s sankcijami, imajo studii, kakršen je Mansudae, potencialno kontroverzno vlogo: Pjongjangu pomagajo črpati finančna sredstva iz tujine. Severna Koreja je že vrsto let predmet sankcij zaradi netransparentnih preprodaj rudnin, orožja in podobnega - trg z umetninami pa je, vsaj doslej, veljal za nevtralno območje medsebojnega razumevanja.

Donosna trgovina z afriškimi državami

Studio Mansudae vodijo severnokorejske oblasti; v njem nastaja vse od kipov svetovnih voditeljev pa do propagandnih plakatov, vezenin in slikarij. Spomenike in kipe so ustvarili že za vsaj 15 afriških držav, ugotavlja poročilo Združenih narodov. Iz njega je razvidno tudi, naj bi bil del podjetja, ki se imenuje Mansudae Overseas Projects, zgolj krinka za pranje denarja v orožarskih kupčijah (v Namibiji so denimo pomagali graditi tudi tovarno za izdelavo streliva in vojaške baze).

Varnostni svet ZN je že lani prepovedal opisani posel s kipi in spomeniki, od septembra letos pa je na črnem seznamu že vsa aktivnost studia Mansudae, kar pomeni globalno zamrznitev njihovih sredstev in prepoved potovanja. "Ničesar, kar pride iz studia Mansudae, uradno ni dovoljeno kupiti," je pojasnil ZN-ov diplomat. Seveda ni mogoče čisto natančno določiti, kolikšna je skupna vrednost Mansudaevih mednarodnih kupčij, a številka se giblje okrog desetin milijonov dolarjev.

Kaj ti ukrepi pomenijo za že obstoječe umetnine iz korejskega studia, ni povsem jasno. V njihovi izpostavi v Pekingu trdijo, da nove sankcije za njih ne veljajo in da niso opazili nobenega upada poslovanja. "Danes poti, ki bodo krepile razumevanje med Severno Korejo in svetom, potrebujemo še bolj kot kadar koli prej," opozarja direktor galerije Ji Zhengtai.

Spletna prodaja poteka iz Italije

Obstaja tudi spletna stran mansudaeartstudio.com, ki naj bi bila "uradna spletna stran za tujino"; studio opisuje kot "največje proizvodno središče umetnosti na svetu". Studio v Pjongjangu se razteza na 120 tisoč kvadratnih metrih, v njem pa je zaposlenih 4 tisoč ljudi, od tega okrog tisoč umetnikov.

Omenjeno spletno stran vodi Italijan, Pier Luigi Cecioni, ki stvaritve studia Mansudae prodaja po sejmih umetnosti in prek spleta. Za agencijo Reuters sicer ni hotel razkriti, koliko povprečno proda, je pa poudaril, da gre vsak zaslužek naravnost v Pjongjang, kjer z njim financirajo nakup barv in opreme. Cecioni trdi tudi, da prodaja dela iz svoje zasebne zbirke, ki jih je v večini primerov kupil že pred leti, torej pred vpeljavo sankcij. (Sankcije niso retroaktivne, kar pomeni, da se ta dela sme prodajati.) Spletna stran tudi jasno poudari, da je vsak nakup kupčija z italijanskim in ne s severnokorejskim podjetjem. (Predsednik ZN-jevega odbora, ki se ukvarja s kršitvami sankcij proti Severni Koreji, je v zvezi s tem izjavil le, da primer "še preučujejo".)

Odpovedana razstava propagandnih plakatov v Trevisu

Cecioni, ki vztraja, da je njegov posel popolnoma zakonit, se mu ne namerava odpovedati: "Zelo pomembno se mi zdi ljudi osveščati, da Severnokorejci ne izdelujejo samo bomb, ampak tudi umetnine." Za september je v Trevisu načrtoval odprtje razstave propagandnih plakatov, a je bila ta odpovedana. Menda zato, ker se Severnokorejcem ni zdelo pametno, da v trenutni politični klimi predstavljali dela z izrazito protiameriškim tonom.

Kitajcev prepoved ne gane

Vest o sankcijah je Kitajske še ni zares dosegla. Dopis z ministrstva, ki opozarja na vpeljavo sankcij, studia Mansudae sploh ne omenja. na vprašanje, ali studio v Dandongu, ki deluje v sodelovanju s Severnokorejci, že občuti posledice sankcij, je direktor Gai Longji odgovoril le posredno: "Ne ukvarjamo se s politiko. Ukvarjamo se z umetnostjo."

Kakšen pa je sploh dobiček, ki ga ustvarja trgovina s severnokorejsko umetnostjo? Številni strokovnjaki - umetnostni zgodovinarji, zbiratelji, akademiki in trgovci - se strinjajo, da gre v resnici za nišno zanimanje in da je dobiček od preprodaje umetnin malenkosten v primerjavi z milijardo in več dolarji, kolikor jih Koreja zasluži z izvozom premoga in drugih rudnin.

Več sledi.

A. J.