Razkrivanje arhivskih zakladov ob prazniku hramov zgodovinskega gradiva

Arhivi danes zaznamujejo svoj mednarodni dan

9. junij 2017 ob 09:26

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Že v četrtek so v Arhivu Republike Slovenije dan posvetili zapuščini borca za pravice koroških Slovencev v Avstriji Julija Felaherja, ob današnjem mednarodnem arhivskem dnevu pa tudi drugi slovenski arhivi odpirajo svoja vrata za obiskovalce.

Mednarodni arhivski svet je 9. junij za mednarodni arhivski dan razglasil leta 2007, pri nas pa ga zaznamujemo od leta 2011. Po državi bodo arhivski praznik, ob katerem želijo širši javnosti predstaviti svoje delo in pomen arhivov, ponekod zaznamovali z razstavami, drugod so organizirani vodeni ogledi.

V Arhivu RS je torej na ogled gostujoča razstava z naslovom Dragi Julči! - Dr. Julij Felaher in njegova zapuščina v zbirkah Koroške osrednje knjižnice, ki se poklanja sodniku in pravniku, predvsem pa borcu za pravice koroških Slovencev v Avstriji dr. Juliju Felaherju (1895—1969).

Arhivirani arhitekturni načrti

V Zgodovinski atrij Mestne hiše opoldne vabi Zgodovinski arhiv Ljubljana na odprtje razstave z naslovom Šentpetrsko predmestje - mestni predel, arhitekturni objekti in njihova okolica v arhivskem gradivu Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Postavitev prinaša 135 starejših in mlajših arhivskih dokumentov iz časa med letoma 1821 in okoli 1965. Gre za gradbene načrte, urbanistične in regulacijske plane, fotografije in razglednice, grafike in vedute, knjige hiš, listine, rokopisne in računske knjige, sezname hišnih lastnikov ter popisne pole popisov prebivalstva, so zapisali organizatorji.

Podjetje, ki je zaznamovalo življenje v mestu

Z razstavo Jeklotehna Maribor - 70 let po ustanovitvi pa bodo v Pokrajinskem arhivu Maribor popeljali obiskovalce na sprehod skozi zgodovino podjetja Jeklotehna Maribor in podobe mesta. Podjetje je namreč močno zaznamovalo mesto in ljudi v njem. Mnogi se še danes spominjajo trgovin, v katerih so nakupili vse potrebno za vsakdanje življenje, kot so Železnina na Jurčičevi, Kemikalije na Partizanski ali Barve-laki na Glavnem trgu. Jeklotehna je navsezadnje odprla tudi prvo trgovsko hišo v mestu - Trgovsko hišo Merkur. Z namenom obiskovalcem približati arhivsko čitalnico, skladišča in restavratorske delavnice pa so organizirana tudi vodstva po arhivu.

Več kot destednevno arhivsko dogajanje

V Zgodovinskem arhivu Celje so praznovanje mednarodnega arhivskega dneva raztegnili na malo daljše obdobje. Tako bodo od 2. do 15. junija potekale dejavnosti, danes dopoldne pa gostijo dijake Gimnazije Celje Center, ki jim bodo predstavili delovanja arhiva, od hrambe, materialnega varstva do pedagoške dejavnosti arhiva. Organizirano je tudi brezplačno vodstvo po razstavi Dekade: osemdeseta @Celje 1980-1988.

V Zgodovinskem arhivu Ptuj predšolske otroke vabijo na branje arhivske pravljice, ob tem vabijo še k ogledu skladišč in na javno predstavitev najdragocenejšega gradiva, ki ga hranijo pod svojo streho.

P. G.