Retrospektiva mojstra skulpture Dušana Tršarja

Odprtje razstave v Pilonovi galeriji

7. februar 2018 ob 13:58

Ajdovščina - MMC RTV SLO, STA

"S tem se poklanjamo življenjskemu jubileju mojstru skulpture Dušanu Tršarju tudi na Severnem Primorskem ter hkrati nadaljujemo uspešno izmenjavo projektov s kostanjeviško galerijo, poimenovano po Pilonovemu prijatelju Božidarju Jakcu," so zapisali v Pilonovi galeriji, kjer odpirajo retrospektivno razstavo del akademskega kiparja Dušana Tršarja.

Tršar je pred desetimi leti že razstavljal v tej galeriji, tako kot takrat bodo tudi tokratno razstavo prenesli iz Galerije Božidar Jakac iz Kostanjevice na Krki. Eden izmed lanskih najobsežnejših projektov kostanjeviške galerije je počastil umetnikovih okroglih 80 let.

Pol stoletja ustvarjanja

Aktualno retrospektivno razstavo so pripravili v sodelovanju z Galerijo Murska Sobota in Društvom likovnih umetnikov Ljubljana. Tokratni izbor, ki ga je prvenstveno moral omejiti razstavni prostor v pritličju Pilonove galerije, se osredotoča na predstavitev umetnikove polstoletne ustvarjalnosti.

Od svinca k železu in od tega k lesu

Tršarjeva najzgodnejša dela iz 60. let, v katerih brusi svoj izrazni slog v reševanju likovnega problema upodobitve človeške figure v izpeljavah ekspresivne figuralike, predstavljajo z izborom del v svincu. Umetnik prehaja iz realistične manire v oblikovanje vedno bolj shematiziranih oblik človeškega telesa v varjenem železu. V drugi polovici 60. let umetnik ustvarja silhuete iz lesenih lamel, žice in železnih palic, ki upognjene na zgornjem koncu ohranjajo spomin na človeško obliko.

Monokromnost in transparentnost

Prehod v naslednje desetletje zaznamujejo skulpture iz fluorescenčnega pleksistekla, ki ga umetnik osvetli z neonsko svetlobo. Zgradbo objektov in hladen industrijski značaj izbranega materiala umetnik dopolni z barvo, ki postaja vse bolj avtonomen likovni element. Skulpture pa v drugi polovici 70. let postajajo vedno bolj monokromne, kar poudarja transparentnost del in dovoljuje pogled skozi njih.

Bronast rastlinski in živalski svet

Osebni stik med kiparjem in materijo prevzame Tršarja, ki od 90. let dalje ustvarja skoraj izključno v bronu. Dela preigravajo motive rastlinskih in živalskih oblik, pa naj bodo majhnih ali monumentalnih dimenzij.

Razstavo, ki jo je v Pilonovi galeriji v Ajdovščini postavila Tina Ponebšek, odpirajo drevi ob 19. uri in bo na ogled do 25. marca.

P. G.