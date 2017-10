Trojica Janezov Janš družno vabi na razstavo, naslovljeno Janez Janša

"Izrazito živa" razstava v MSUM-u

18. oktober 2017 ob 16:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Na nek način hočemo pokazati, da so institucije izjemno prisotne v življenjih posameznikov," pravi eden izmed treh Janezov Janš, saj so njihova dela plod odzivov institucij na spremembo imena.

V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (MSUM) odpirajo razstavo s preprostim - vendar povednim - naslovom Janez Janša, ki prinaša pregled desetletnega dela treh umetnikov, (pre)imenovanih v Janeze Janše.

Razmerje med osebnim imenom in institucijami

Umetniki izpostavljajo, da gre gre za "izrazito živo" razstavo, kjer sta v središču odnos med osebnim imenom in identiteto ter vloga institucij v posameznikovem življenju. Umetniki so s svojo uradno spremembo imena leta 2007 razdelili slovensko javnost. Nekateri to potezo dojemajo kot performans, drugi kot norčevanje.

Razstava po besedah enega izmed teh treh Janš odpira vprašanje, v kakšnem razmerju sta osebno ime in identiteta. Naše stališče je, da ko človek spremeni svoje osebno ime, ne spremeni tudi svoje identitete, ker je ime, kljub temu, da je osebno in lastno, hkrati tudi družbeno, je poudaril. Tega vprašanja se po Janševih trditvah lotevajo skozi "rutinsko delovanje institucij"." Dodal je, da so njihova dela plod odzivov institucij na spremembo imena. Ravno ti odzivi pa projekt po njegovih besedah še širijo in poglabljajo.

Personificirano potrošništvo

Poleg odnosa med osebnim imenom in identiteto ter vprašanjem vloge institucij pa se del razstave ukvarja tudi z vprašanjem odnosa med osebnim imenom in personalizacijo komercialnih množičnih produktov. "Industrijsko narejen izdelek, namenjen množični proizvodnji, kot je denimo steklenica koka kole, dobi drug pomen, če na njem namesto koka kola piše Janez Janša," je pojasnil.

Administrativno je bila sprememba imena zakonit postopek, po katerem so umetniki dobili nove, povsem relevantne osebne dokumente. Poleg drugega gradiva, bodo ti dokumenti tudi razstavljeni. Kustos razstave Domenico Quaranta je na novinarski konferenci pojasnil, da gre za retrospektivno razstavo o raziskovanju pomena identitete v okviru birokratskega sistema.

Janez Janša kot registrirana blagovna znamka

Na različnih koncih Ljubljane je v tem času mogoče opaziti velike črne plakate z velikim belim napisom Janez Janša. Z manjšo pisavo pod znanim imenom slovenske politike pa piše: Janez Janša je registrirana blagovna znamka, katere imetniki so Janez Janša, Janez Janša in Janez Janša. Umetniki poudarjajo, da razstava ni retrospektivna, njena posebnost pa tiči v tem, da imajo številna dela, akcije in geste odprti rok trajanja. "Niso neka dela, ki bi s tem, ko vstopajo v muzej, začela pripadati zgolj preteklosti, ampak tudi znotraj teh zidov živijo umetniško in še katero drugo življenje," je povedal in dodal, da je zato razstava "izrazito živa" v primerjavi z običajno muzejsko postavitvijo.

Antološka razstava zastavlja kar nekaj univerzalnih vprašanj o identiteti v dobi biopolitike in o umetnosti v informacijski dobi, ter jo projicira v prihodnost s tem, da najavlja registracijo imena Janez Janša kot blagovne znamke za naslednjih deset let. Umetniki na ogled postavljajo izbrana dela in projekte, ki so se v desetih letih večinoma porodili kot stranski učinek spremembe imena.

Razstavo v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova odpirajo drevi ob 20. uri, na ogled bo do 18. februarja prihodnje leto. 22. oktobra pa bo v Kinodvoru ob 19. uri projekcija dokumentarnega filma Jaz sem Janez Janša iz leta 2012.

P. G.