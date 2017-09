V Pivki se začenja Festival vojaške zgodovine

Nedeljski vrhunec z vožnjami oklepne tehnike

12. september 2017 ob 17:40

Pivka - MMC RTV SLO, STA

V Parku vojaške zgodovine v Pivki so pripravili že 11. Festival vojaške zgodovine, ki bo s pestrimi vsebinami poskrbel za vse generacije. V soboto dan odprtih vrat, v nedeljo vrhunec z vožnjami oklepne tehnike.

Posebno prelomnico v razvoju parka predstavlja pridobitev nemške vojaške lokomotive 52 4936 z dvema vagonoma in njihova obnova. Slovesnost ob zaključku obnove železniške kompozicije bo v četrtek. Poleg predstavnika Slovenskih železnic, ki so omogočile ta projekt, in predstavnika podjetja Helios, ki je obnovo podprlo z donacijo vseh potrebnih barv in premazov, bo zbrane na slovesnosti kot častna gostja nagovorila ministrica za obrambo Andreja Katič.

V okviru festivalskega dogajanja bo potekalo tudi odprtje oglednih muzejskih depojev, ki jih je ministrstvo za kulturo za potrebe Narodnega muzeja Slovenije, Muzeja novejše zgodovine Slovenije in Tehniškega muzeja Slovenije uredilo v objektu D Parka vojaške zgodovine. Slovesnost ob odprtju objekta bo v petek, ko bo nove depojske prostore namenu predal minister za kulturo Anton Peršak.

"V Parku smo veseli in ponosni, da v naš kompleks prihajajo tudi trije nacionalni muzeji, ki bodo s svojimi zbirkami še povečali in popestrili muzejsko ponudbo v Pivki," so povedali v parku. V petek bo potekala tudi seznanitev vojaških obveznikov, ki jo pripravlja Uprava za obrambo Postojna in s katero oživljajo tradicijo nabora - vestirnge z okrašenimi nabornimi vozovi.

V soboto dan odprtih vrat

V okviru letošnjega festivala bo v pivški Vojašnici Stanislava Požarja v soboto potekal dan odprtih vrat. V Parku vojaške zgodovine pa bodo ta dan organizirali pohod v podzemne utrdbe na Primožu, ogled postavljanja vojaških taborov, vodene oglede po razstavah in zbirkah in otroške delavnice.

Vrhunec bo festival dosegel v nedeljo, ko bodo obiskovalcem na ogled vojaški tabori iz različnih zgodovinskih obdobij ter vožnje oklepne tehnike. Poseben dogodek bo predstavitev helikopterske enote ameriške vojske iz Aviana, ki bo na festivalu predstavila helikopter HH Pave Hawk, ob 15. uri pa bo potekala ponazoritev vojaškega spopada iz druge svetovne vojne - Laba'45.

Preko celotnega festivalskega tedna bosta obiskovalcem parka poleg stalnih in gostujočih razstav na ogled še dve posebni razstavi, in sicer Južna železnica - 160 let in 25 let mednarodnega priznanja Republike Slovenije s strani članic EU.

Letos že 30 tisoč obiskovalcev

Že zadnjih nekaj letih po obnovi in širitvi muzejskega kompleksa zaznamuje porast obiska in povečano povpraševanje obiskovalcev. Muzejske zbirke in razstave si je v letošnjem letu doslej ogledalo že blizu 30 tisoč obiskovalcev, kar je skoraj 15 odstotkov več kot v preteklem letu.

Podoben trend rasti v obisku se kaže tudi v poletnih mesecih. V času osrednje turistične sezone je od začetka junija do konca avgusta na ogled prišlo skoraj 16 tisoč obiskovalcev oziroma ponovno skoraj 15 odstotkov več kot lani. V počitniških mesecih predstavljajo pomemben delež tuji gosti, ki se vse pogosteje odločajo za postanek v Parku vojaške zgodovine. Med letošnjo poletno sezono tako tuji obiskovalci predstavljajo skoraj polovico vseh obiskovalcev. Poleg domačih obiskovalcev se na ogledu Parka vojaške zgodovine najpogosteje ustavljajo Nemci in Italijani, za njimi pa Čehi, Avstrijci, Hrvati, Nizozemci, Poljaki, Madžari in Belgijci.

G. K.