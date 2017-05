Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tina Dobrajc, Divide et Impera, 2016-17, akril na platno. Foto: Galerija Božidar Jakac Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Velika dekleta ne jočejo: Tina Dobrajc o vlogi žensk v sodobni družbi

Izbrani drobci vsakdanjika

19. maj 2017 ob 14:05

Kostanjevica na Krki - MMC RTV SLO/STA

Mlajša akademska slikarka Tina Dobrajc se s svojimi novejšimi deli dotika politične sedanjosti, narodne mitologije in vprašanj družbenega spola.

V razstavišču v nekdanji samostanski cerkvi Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Velika dekleta ne jočejo s slikami in večmedijskimi deli te umetnice.

Tina Dobrajc na platnih v kombiniranih tehnikah upodablja imaginarne prostore in prizore, ki so metafora za vsakdanje pojave v svetu, ki jo obdaja in zaznamuje, so sporočili iz kostanjeviške galerije.

Njena dela odražajo tako lokalno kakor tudi globalno družbenopolitično stanje in so svojstvene prispodobe družbenega trenutka.

Umetnica se po eni plati dotika vprašanj narodne in kulturne identitete, po drugi strani pa se osredotoča na vlogo žensk v sodobni družbi oziroma na njihovo razcepljenost med željo po ohranjanju tradicije in neizbežnostjo napredka.

Kot so povzeli v galeriji, dela Tine Dobrajc pogosto temeljijo v izbranih drobcih vsakdanjika, hkrati pa s svojo popačenostjo, absurdnostjo in ironijo postajajo mračni pričevalci nekaterih najbolj ključnih sodobnih družbenih pojavov.

Tina Dobrajc se je leta 1984 rodila v Kranju. Kot samostojna ustvarjalka na različnih področjih likovne umetnosti deluje od leta 2011, pri svojem delu pa se osredotoča na vprašanja vloge žensk, družbene neenakosti, narodne identitete in iz navedenega izhajajoče ikonografije. Živi in ustvarja v Škofji Loki.

Razstava Velika dekleta ne jočejo - na odprtju bo umetnico in njeno delo predstavil kustos Miha Colner - bo v Kostanjevici na Krki na ogled do 10. septembra.

A. K.