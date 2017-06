Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Pohodniki so nad AAT-jem navdušeni. Foto: Mariša Bizjak Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Alpe Adria Trail lani spoznavalo 14.000 pohodnikov

Pohodniška pot je iz leta v leto uspešnejša

5. junij 2017 ob 15:22

Bovec - MMC RTV SLO/Radio Koper

Vsakoletna otvoritvena prireditev Alpe Adria poti, ki je ta konec tedna potekala na Bovškem, je dodatna promocija te vse bolj priljubljene pohodniške poti. Zaradi izjemno dobrega odziva – prijavilo se je 220 pohodnikov – so morali prijave predčasno zapreti.

Alpe Adria Trail (AAT), ki so jo pred štirimi leti zasnovali v turistični organizaciji Kärtner Werbung na avstrijskem Koroškem, zamisel pa sta nato posvojili še Slovenija in Furlanija - Julijska krajina, s 43 etapami na 750 kilometrih poti vodi od Velikega Kleka mimo Kranjske Gore, doline Soče do Benečije, Goriških brd in Krasa ter se sklene v Miljah na Jadranski obali. Lani jo je prehodilo že več kot 14.000 pohodnikov, od tega 4.000 v Sloveniji, kar je po ocenah našemu turizmu prineslo dodaten milijon evrov.

Na tokratni otvoritveni prireditvi, ki jo vsako leto organizira druga država, so se pohodniki podali na skrajšano 24. etapo AAT, dobrih 13 kilometrov od vasi Soča do Bovca. Pot Alpe Adria vodi po že obstoječih pohodniških poteh, omenjena etapa po Soški poti, večino katere obstaja že od leta 1988. Ves čas hodimo ob smaragdni Soči, mimo korit in sotočja z Lepenico, večkrat jo prečimo čez lesene brvi. Tokrat so pohodniško doživetje popestrili tudi mladi glasbeniki in lokalne dobrote – od krompirja s skuto, ovčjega sira, jagenjčka s polento in jote do tradicionalne bovške sladice. "Pripravili smo bovške krafe, štruklje z nadevom iz suhih tepk, uparjenim testom in popraženimi drobtinami," je pojasnil Danijel Vračun iz Gostilne Sovdat.



Pohodniki so prišli iz številnih držav, kar tretjina iz Avstrije, ki je tudi sicer pri vrhu seznama, pravi direktor LTO-ja Bovec Janko Humar: "Tako kot tudi sicer v Posočju tudi pri AAT-ju velja, da prevladujejo gostje iz nemško govorečih držav, ampak vsak dan je več tudi Nizozemcev, Čehov, pa tudi na Američane, Japonce in Južnoafričane smo že naleteli v naših informacijskih centrih, čedalje bolj AAT spoznavajo tudi Slovenci." Med njimi je bil tokrat tudi Slavko iz okolice Velenja, ki je na kratko strnil vtise: "Odličen dan, lepo urejena pot, čista voda, organizacija na visoki ravni." Doslej je svojo drugo etapo prehodil tudi Slovenec iz Benečije Valentino Floreancig: "Prehodil sem še etapo od Tolmina do Gornjega Tarbija, do Benečije. Skupaj s prijatelji bi radi v prihodnjih letih prehodili vsaj nekaj etap v vseh treh državah. Danes je bilo zelo lepo, ne preveč naporno in primerno za vse. Lepo so nas pogostili in spoznal sem nove kraje. "

Lansko leto turistično najuspešnejše

AAT združuje 43 etap, vsaka je dolga približno 20 kilometrov oz. šest ur hoje in se konča v kraju, kjer je mogoče prenočiti. "Povprečen pohodnik je star od 30 do 50 let. Na poti preživijo v povprečju pet dni, imamo pa seveda tudi kar nekaj takih, ki naenkrat prehodijo celo pot v enem mesecu ali petih tednih," pravi produktni vodja za AAT na avstrijskem Koroškem Roland Oberdorfer. "Lansko leto je bilo najuspešnejše doslej. Pohodniki so ustvarili več kot 75.000 prenočitev. Prek rezervacijskega sistema prenočitve rezervira okoli 20 odstotkov pohodnikov, preostalih 80 odstotkov je posameznikov. V prihodnosti si želimo še izboljšati rezervacijski sistem, saj so spletne rezervacije zelo pomembne. Potencial predstavlja tudi kulinarični vidik AAT-ja," je povedal. V le štirih letih se je Alpe Adria Trail prebil med najboljša pohodniška doživetja, je zadovoljen Humar: "National Geographic Travel jo je denimo pred dobrim letom dni objavil kot prvo med najzanimivejšimi pohodniškimi odkritji na tem našem planetu in to je zelo dobra popotnica za naprej. Gre tudi za Izjemno dober primer medsosedskega sodelovanja med Slovenijo, Koroško in Furlanijo - Julijsko krajino."



Kot še poudarja Humar, ne gre za klasično športno-rekreativno doživetje, temveč za počasno potovanje, ki omogoča doživljanje narave, ljudi in kulture prostora, skozi katerega hodimo. Ni malo posameznikov, ki so neprekinjeno prehodili vseh 750 kilometrov, medtem ko si večina za pohod vzame nekaj dni in več let "zbira" prehojene etape. Tretja možnost je rezervacija prek agencij, še pojasnjuje Humar: "Imamo že več kot 10 agencij, ki ta program prodajajo. Njihov koncept je tak, da običajno izberejo od dve do tri etape v vsaki deželi in jih združijo v neki program, razdalje vmes pa premoščajo z avtobusom." Tako pohodniki v krajšem času spoznajo najzanimivejše etape vseh treh dežel.

Mariša Bizjak, Radio Koper