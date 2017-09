Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Dalibor ima poseben pristop do hrane, neobremenjeno združuje jedi z vsega sveta in pri tem uživa. Foto: Vesna Hrdlička Bergelj Včasih se pošalim, da mi ni treba veliko potovati po svetu, s hrano pa lahko grem, kamor hočem, en dan v Indijo, drugi dan na Japonsko, tretji na Tajsko. To je nekakšen način mojega potovanja po svetu. Dalibor Novaković Okoli Daliborjeve kuhinje je nastala skupnost Daliborjevih privržencev. To so večinoma igralci in plesalci iz Španskih borcev, kreativci iz Smetumeta in tudi uslužbenci iz javne uprave. Foto: Vesna Hrdlička Bergelj Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Balkanska kuhinja v ljubljanskih Mostah: od Daliborja z ljubeznijo

Okoli kuhinje Daliborja Novakovića je zrasla skupnost

9. september 2017 ob 08:26

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Ljubljančan Dalibor Novaković že dobro leto obiskovalcem tržnice Moste kuha najrazličnejše jedi, skoraj vsi gostje so postali tudi prijatelji, ki si med sabo pomagajo.

Gostom, med katerimi so tudi tujci, že eno leto v svoji kuhinji odprtega tipa na tržnici Moste pri izbiri hrane pomaga Dalibor Novaković, ljubljanski gostinec. Odraščal je v družini, ki se je v Slovenijo preselila iz Bosne. Njegova mama je kuhala bosanske, v glavnem mesne jedi. Toda 36-letni Ljubljančan se je v svoji ponudbi odločil za drugačno vrsto hrane, kot so pričakovani čevapčiči in pleskavice, kar določeni gostje težje razumejo.

Spoznajte netipičnega kuharja Daliborja Novakovića, ki namesto pleskavic in čevapčičev ponuja azijsko juho z misom. Nov NaGlas! danes ob 12.40 na prvem sporedu TV z gostjo pevko, pesnico in prevajalko Klariso Jovanović.

Dalibor to pojasnjuje takole: "Ljudje pridejo k meni, in ker ne vedo, kaj kuham, vprašajo: Imaš pleskavico? Ko rečem ne, nadaljujejo: Ja, kaj pa imaš? Neko mesno jed, odgovorim. A s krompirjem? Ne. Potem pa ne bom tega."

Dalibor ima poseben pristop do hrane, neobremenjeno združuje jedi z vsega sveta in pri tem uživa. Izbira dnevne ponudbe je za Daliborja vedno nova izkušnja: "Včasih se pošalim, da mi ni treba veliko potovati po svetu, s hrano pa lahko grem, kamor hočem, en dan v Indijo, drugi dan na Japonsko, tretji na Tajsko. To je nekakšen način mojega potovanja po svetu."

Različni vplivi

V Daliborjevi kuhinji se lahko opazi vpliv različnih kuhinj, od pričakovane balkanske do italijanske, francoske in slovenske. Po Daliborjevem mnenju je Slovenija prav na razpotju različnih okusov: "Seveda se čuti močan vpliv balkanske kuhinje. Ob tej hrani sem odrastel. To je hrana, ki jo je moja mati po službi vsak dan kuhala. Veliko mesa se je jedlo. Seveda je prisoten tudi slovenski vpliv glede na to, da sem tukaj odraščal. V Sloveniji je čutiti italijanske, avstro-ogrske, madžarske in balkanske vplive, zato pri nas v Sloveniji ponujamo najboljšo mešanico vsega tega."

Mesne diete

Zanimalo nas je, zakaj na balkanskem meniju prevladuje meso. Dalibor ima o tem prav izviren odgovor: "Po mojem mnenju to izhaja iz časov, ko so naši starši dobili možnost, da so nam zagotovili vse tisto, česar sami niso imeli. Rekli so: Mi nismo mogli jesti vsak dan mesa, zato bomo to omogočili svojim otrokom. Zato smo končali na strogo mesni dieti."

Zgradil skupnost

Okoli Daliborjeve kuhinje se je zgradila skupnost Daliborjevih privržencev. To so večinoma igralci in plesalci iz Španskih borcev, kreativci iz Smetumeta, pa tudi uslužbenci iz javne uprave. Kaj jim je všeč pri Daliborjevi kuhinji in okoli nje? Alenka Kreč Bricelj iz Smetumeta je razložila: "Dado je zelo v redu, ker je pridobil stalne privržence, stalne stranke. Pomagal je zgraditi skupnost okoli tega prostora, kjer vsi skupaj jemo in se zdaj tudi vsi poznamo ter so se stkale tudi druge vezi." Dalibor pa to razlaga po svoje: "Sem edini kuhar, ki se lahko pohvali, da pozna 90 odstotkov svojih gostov po imenu."

Recept za dober tek

Vprašali smo ga, naj nam razkrije skrivnost dobro pripravljene jedi: "Pripravljena mora biti dobro, če kuhaš domače, sezonske jedi in z ljubeznijo, ne moreš zgrešiti."

Poleg tega, da kuha z ljubeznijo, mora dober kuhar tudi poskrbeti, da so obiskovalci ob uživanju hrane sproščeni. Dober tek!

Vesna Hrdlička Bergelj, naglas@rtvslo.si