Civilna Iniciativa Škofije si je glede nastanitve in integracije beguncev premislila

Ministrstvo čaka na odgovor

6. junij 2017 ob 12:17

Škofije - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Čeprav smo v soboto poročali, da se Civilna Iniciativa Škofije strinja s predlogom o nastanitvi in integraciji beguncev na Škofijah, je kompromisni predlog, kot kaže, padel v vodo.

Iniciativa si je premislila, saj pravijo, da so dopis ministrstva za notranje zadeve podrobneje proučili. Koprska občina nanj še ni odgovorila.

Kompromisni predlog je bila tak, da se v dve stanovanji na Škofijah in tri drugod nastani begunce. V hostlu, ki ga je ministrstvo najelo, pa bi izvajali le dejavnosti za lažjo vključitev beguncev v okolje. Predsednica Civilne iniciative Sabina Homjak je še v soboto za Radio Koper dejala, da je predlog sprejemljiv, "ker to pomeni, da osebe pridejo in se nato vrnejo v svoja stanovanja, imeli bodo svoj prostor se bodo na podlagi razpršene nastanitve laže integrirali".

Dva dni pozneje pa Sabina Homjak v imenu iniciative popolnoma drugače: na Škofije lahko pride le ena družina. "Temu ne bomo oporekali, bomo pa oporekali, da se vzpostavi kateri koli center za dnevne dejavnosti, vezane na integracijo."

Zakaj? "Zadevo smo proučili in ugotovili, da dejansko ni prav, ker smo od samega začetka zatrjevali čudne posle, vezana na pogodbo. Če bi oni hoteli imeti dnevni center, bi verjetno morali pripraviti razpis. To ni edini hostel, ki bi lahko gostil tak center, mogoče bi bil še kak drugi v občini Koper, ki bi se prijavil."

Ministrstvo uraden odgovor o sprejemljivosti rešitve, ki jo je predlagalo, od Mestne občine Koper še čaka. 1. junija je obveznosti za oskrbo migrantov in integracijo oseb z mednarodno zaščito prevzel vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov, ki bo tako rešitev, če jo bo občina potrdila, tudi dokončno izpeljal v praksi.

Tjaša Škamperle, Radio Koper