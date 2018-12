Evropska sredstva za večnamensko pot ob novomeški prometnici

Levičnikova cesta predstavlja najkrajšo cestno povezavo s prelazom čez Gorjance

1. december 2018 ob 12:15

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

Vladna služba za razvoj in kohezijsko politiko je novomeški občini namenila nekaj manj kot 650.000 evrov podpore za gradnjo poti za pešce in kolesarje ob Levičnikovi cesti, ki kot mestna obvoznica predstavlja najkrajšo cestno povezavo z Belo krajino.

Na novomeški občini so povedali, da bo gradnja večnamenske poti med novomeško Ločno in Žabjo vasjo v celoti stala nekaj manj kot 1,25 milijona evrov. Razliko bo pokrila občina, z omenjeno novo povezavo pa bodo ločili motorni in preostali promet. Graditi so začeli avgusta, rok za končanje del poteče konec maja prihodnje leto, so še dejali.

Po podatkih Mestne občine Novo mesto v oddaljenosti od poldrugega do treh metrov od desnega roba 1,2-kilometrskega odseka Levičnikove ceste od Ločne do Žabje vasi gradijo večnamensko pot za pešce in kolesarje, hkrati pa ob levem robu omenjene glavne ceste 110 metrov pločnika in na priključku Ragovo še dodatnih 100 metrov večnamenske poti.

V križišču priključka Ragovo in krajevne ceste bodo uredili nov prehod za pešce in kolesarje. V sklopu ureditve prečkanja pešcev in kolesarjev na glavni cesti pa so predvideli dva prometna otoka – ločilni otok na glavni cesti in usmerjevalni otok na območju priključka Ragovo.

Povezava dveh naseljenih območij

Levičnikova cesta je močno prometno obremenjen odsek, ki sodi med glavne mestne prometnice. Hkrati predstavlja najkrajšo cestno povezavo s prelazom čez Gorjance, torej s Črnomljem, Metliko in naprej s hrvaškim avtocestnim omrežjem. Navedeni cestni odsek je zdaj neosvetljen, na njem ni avtobusnih postajališč, pločnikov in kolesarskih stez.

Z novo večnamensko potjo bodo tudi povezali dve novomeški veliki stanovanjsko-zaposlitveni območji, Ločno in Žabjo vas, ter s tem nadaljevali povezovanje novomeškega kolesarskega omrežja, so še sporočili z novomeške občine.

G. C.