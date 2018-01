Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Prebivalci več vasi na Ajdovski planoti v občini Žužemberk so doslej uporabljali vodo iz domačih vodnjakov. Foto: EPA Sorodne novice Žužemberk bo vložil 370.000 evrov v prenovo ceste in gradnjo fekalne kanalizacije Dodaj v

Suha krajina ne bo več tako suha: poleti bodo le dobili vodovod

Pet občin končuje 36 milijonov evrov vreden projekt

25. januar 2018 ob 09:53

Žužemberk - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Suhi krajini bo do poletja rešena težava s pomanjkanjem pitne vode.

Pet občin namreč končuje 36 milijonov evrov vreden kohezijski projekt oskrbe Suhe krajine s pitno vodo. Brez te dobrine je kar petina prebivalcev občine Žužemberk.

V občinah Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje in Dobrepolje bo zgrajenih 152 kilometrov vodovodnega omrežja, sedem črpališč in 16 vodohramov. Omrežja bodo med občinami povezana in s tem bo tudi v primeru okvar ali daljše suše zagotovljena kakovostna pitna voda za vse prebivalce.

Glavnina del na primarnih omrežjih je končana, nove pridobitve se najbolj veselijo prebivalci več vasi na Ajdovski planoti v občini Žužemberk, kjer so doslej uporabljali vodo iz domačih vodnjakov. Koordinator projekta suhokrajinski vodovod, Rafko Križman: "Zdaj pa se delajo sekundarni vodovodi na Ajdovski planoti, kjer je največ novih priključitev, ki bodo končani do marca. V maju bomo imeli priključenih večino prijavljenih novih uporabnikov izrabe pitne vode."

V marsikateri vasi bodo ob vodovodu bogatejši za druge pridobitve, še pravi Rafko Križman in našteje: "Nekatera naselja dobivajo novo asfaltno prevleko. Pri tem seveda sodeluje tudi občina. Dobivajo tudi nove avtobusne postaje, ekološke otoke, razsvetljavo." S tem pa se bo izboljšala kakovost življenja v dolga leta zapostavljeni Suhi krajini.

Jože Žura, Radio Slovenija