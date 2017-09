Žužemberk bo vložil 370.000 evrov v prenovo ceste in gradnjo fekalne kanalizacije

Dela nameravajo končati do prihodnjega poletja

7. september 2017 ob 12:19,

zadnji poseg: 7. september 2017 ob 12:33

Žužemberk - MMC RTV SLO, STA

Občina Žužemberk bo podpisala izvajalsko pogodbo za prenovo približno polkilometrskega lokalnega cestnega odseka Dvor—Sadinja vas in hkratno gradnjo fekalne kanalizacije.

Žužemberški župan Franc Škufca je povedal, da so del lokalne ceste Dvor—Sadinja vas že prenovili v okviru gradnje suhokranjskega vodovoda, zdaj pa se bodo lotili še njenega preostanka, ki je dokaj uničen in slabo prevozen.

Tako bodo prenovili 450-metrski odsek lokalne ceste Dvor—Brezova Reber—Prečna od Dvora navzgor proti Mačkovcu pri Dvoru oz. v nadaljevanju proti Sadinji vasi. Ker ta še nima urejene javne kanalizacije, pa bodo hkrati v lokalno cesto vgradili njeno fekalno kanalizacijo.

Župan je dodal, da je zdajšnja dotrajana in prometno dokaj obremenjena cesta, ki dolino Krke in Dvor povezuje z Ajdovsko planoto, tudi preozka in nima urejenega vodnega odtoka. Cestne bankine so neutrjene, obcestne brežine pa zaraščene.

Ob širitvi ceste bodo zgradili tudi podporne konstrukcije in uredili javno razsvetljavo. Z njeno prenovo bodo okrepili lokalno prometno varnost, omogočili večjo prometno pretočnost in lažje cestno vzdrževanje.

Pri nekaj manj kot 370.000 evrov vredni naložbi bo z dobro polovico denarja po zakonu o financiranju občin sodelovala država. Dela nameravajo končati do prihodnjega poletja.

G. C.