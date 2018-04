Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Nadomestni plinski blok bo močno povečal izkoristek plinske turbine, jedro glavne tehnološke opreme pa predstavljata industrijska plinska turbina SGT 8000 z nazivno močjo 53 megavatov in generator električne energije. Foto: Termoelektrarna Brestanica Sorodne novice Novi plinski blok TE Brestanica bo januarja začel poskusno obratovati Termoelektrarna Brestanica bo zamenjala 40 let stare plinske bloke Dodaj v

Zagnali nov plinski blok Termoelektrarne Brestanica

Bloki so obratovali od leta 1975

3. april 2018 ob 13:33

Brestanica - MMC RTV SLO, STA

Novi plinski blok v Termoelektrarni Brestanica je začel polletno poskusno obratovati. TEB je med drugim rezervni dobavitelj elektrike za krško jedrsko elektrarno.

Nov plinski blok so začeli graditi aprila pred dvema letoma in so ga nameravali končati predčasno, a se zaradi različnih postopkov njihova napoved ni izšla. Zdaj so dela končana in prejšnji ponedeljek je stanje na terenu ter dokumentacijo pregledala štiričlanska komisija ministrstva za okolje in prostor.

Direktor TEB-a Tomislav Malgaj je ob začetku gradnje pojasnil, da se obratovalno obdobje treh starih plinskih blokov kljub rednemu vzdrževanju in razmeroma malo obratovalnim uram izteka. 40 let stara tehnologija tudi ne ustreza sodobnim okoljskim merilom.

Nadomestni plinski blok bo močno povečal izkoristek plinske turbine, del glavne tehnološke opreme je tudi dizelski električni agregat, ki omogoča zagon plinske turbine v breznapetostnem stanju oz. t. i. temni zagon. Novi plinski blok omogoča zagon do polne moči v manj kot 13 minutah.

Za zdaj so zgradili le prvi nadomestni blok. V novozgrajeni stavbi je sicer prostor tudi za morebitno drugo turbino, o njeni gradnji naj bi odločali konec leta.

Za naložbo v skupni vrednosti nekaj manj kot 35 milijonov evrov so namenili 70 odstotkov lastnega denarja in razliko pokrili s posojili.

