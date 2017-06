Gašpar Gašpar Mišič si želi nazaj v Luko Koper

Nekdanji predsednik uprave na delovnem sodišču dokazuje, da ni bilo poslovnih razlogov za njegovo razrešitev

14. junij 2017 ob 15:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na koprskem delovnem sodišču se je zaključila pravda, v kateri nekdanji predsednik uprave Luke Koper Gašpar Gašpar Mišič Luko toži zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi.

Gašpar Gašpar Mišič, danes direktor koprskega komunalnega podjetja, svetovalec koprskega župana in ankaranski svetnik, se še vedno počuti predsednik uprave Luke Koper. Na Delovnem sodišču je poskušal dokazati, da uprava Luke, ki jo je vodil, ni bila razklana, da je bil odstavljen politično in da poslovnih razlogov za odpoklic ni bilo.

Prepričan je, da bi mandat izpeljal do konca in da bi mu ga celo podaljšali. "Bilo bi pravično, da bi ta nadzorni svet priznal napako in zmoto ter me poklical nazaj. Tako bi Luka Koper hitreje delala in zaključevala postopke z dovoljenji s podaljšanjem pomolom in novimi vhodi."

Nadzornica: Mišič se je odpravnini odpovedal

Vaše vodenje je bilo neprimerno in neustrezno, mu je dejala predsednica nadzornega sveta Alenka Žnidaršič Kranjc. Očitala mu je, da je delil informacije, ki jih ne bi smel, dobre poslovne rezultate v času njegovega sedemmesečnega vodenja je ocenila kot rahlo okrevanje.

Spomnila je, da se je Mišič sam v pogodbi o zaposlitvi odpovedal odpravnini ob predčasnem odpoklicu iz kakršnegakoli vzroka, zdaj pa da želi razliko v izplačilu plač. Morebitna Mišičeva vrnitev ne bo več njen problem, saj se ji mandat izteka. "Tisti, ki bi moral o tem odločati, bi moral odpustiti enega od članov uprave, konkretno predsednika, da se on vrne na mesto predsednika," je dejala.

Delovno sodišče bo sodbo izdalo pisno. Vrhovni sodniki pa še odločajo o reviziji, ki jo je zaradi pravnomočne sodbe o ničnosti sklepa o odpoklicu Mišiča vložila Luka. Višje sodišče je v podobnem sporu že odločilo, da je sklep o njegovem predčasnem odpoklicu ničen, a je Luka predlagala revizijo, ki še poteka na Vrhovnem sodišču.

Tjaša Škamperle, Radio Koper