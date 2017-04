Načrtovano madžarsko sofinanciranje drugega tira ne ugaja vsem

4. april 2017 ob 15:04,

zadnji poseg: 4. april 2017 ob 22:25

V ZL-ju trdijo, da gre pri vključevanju Madžarske v projekt drugi tir za popolnoma nesmiselno sodelovanje, na ministrstvu pa vztrajajo, da sodelovanje zalednih držav zmanjšuje tveganje projekta in povečuje njegovo evropsko relevantnost.

O financiranju drugega tira med Divačo in Koprom so danes razpravljali člani državnozborske komisije za nadzor javnih financ. Vlada je pred dnevi v državni zbor poslala zakon o gradnji 27 km dolge železnice, v katerem daje koncesijo za izgradnjo projektnemu podjetju 2TDK.

Cena: milijarda evrov, saj naj bi davek poračunavali sproti. 200 milijonov evrov bo vložila Slovenija, 200 Madžarska, po 300 milijonov naj bi bilo evropskega denarja in posojila Evropske investicijske banke.

V Združeni levici in somišljenikom, zbranim okoli ekonomista in nekdanjega ministra Jožeta P. Damijana, pa madžarski vložek ne ugaja, je za Televizijo Slovenija poročal Jan Konečnik.

"Ves čas je vlada namreč trdila, da javna naložba odpade, ker bo v takem primeru posojilo za izgradnjo tega drugega tira šlo v javni dolg, se bo štelo kot del javnega dolga. In zdaj se je s predlogom tega zakona izkazalo, da se bo dolg 2TDK, torej družbe, ki bo to upravljala, štel za javni dolg," je opozoril poslanec Matej T. Vatovec iz ZL-ja, kjer prav tako menijo, da Madžari zahtevajo prevelik donos na vložek.

Infrastrukturni minister Peter Gašperšič je znova zatrdil, da v dogovoru z Madžari lastništva v Luki Koper ni v igri, a o podrobnostih pogajanj ni hotel govoriti javno. Zato so po kakšni uri razprave medijski cirkus, kot so ga poimenovali, zaprli za javnost, je še poročal Konečnik.

V Ljubljani so se sešli predstavniki ministrstva za infrastrukturo in Luke Koper, a so govorili predvsem o bertoški vpadnici. Upravi Luke bodo predlog zakona o drugem tiru predstavili v petek.

Predstavniki Luke Koper in ministrstva so se strinjali, da je skupno sodelovanje pri projektu drugi tir pomembno. "Najverjetneje se bomo že v petek zjutraj sešli s celotno upravo Luke Koper, ker bomo predstavili projekt in operativne korake, nato pa bomo skupaj začeli razvijati metodologijo, kako v projektu lahko sodeluje tudi Luka Koper," je v izjavi za medije napovedal državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben.

Predstavniki Luke Koper so bili po sestanku molčeči, znano pa je, da nasprotujejo predlogu zakona o drugem tiru, med drugim zaradi predvidene takse na pretovor, ki bi jih letno stala več milijonov evrov. Za lani npr. izračun znaša 17,9 milijona evrov. S to oceno pa se ne strinjajo na ministrstvu; Leben je ponovil oceno, da bi Luko Koper to stalo 10 milijonov evrov letno "in nič več".

Bližje glede dogovora o bertoški vpadnici

Skupaj s predstavniki koprske občine so spregovorili tudi o širitvi bertoške vpadnice, ki bi ob ureditvi enega ali dveh novih vhodov v Luko Koper mesto razbremenila tovornega prometa. Svetovalec koprskega župana Gašpar Gašpar Mišič je spomnil, da spor med državo in Mestno občino Koper predstavlja oviro za gradnjo vhoda na vpadnico. "Zdaj smo bližje dogovoru in v prihodnjih dneh pričakujem predlog sporazuma," je dejal. Ob tem je spomnil tudi na pomen, ki bi ga imel drugi tir za Luko Koper.

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič po sestanku ni dajal izjav.

Zadovoljstvo na obeh straneh

Državni sekretar Jure Leben se je sešel tudi s prebivalci Črnega Kala. Pogovor je ocenil pozitivno. Vladni načrti glede izgradnje drugega tira so do zdaj naleteli na veliko pomislekov. Črnokalci so že pred časom zbrali več tisoč podpisov za zaščito obalnega vodnega vira z izgradnjo dvotirne železniške proge Divača-Koper, prejšnji teden pa so razpravljali tudi o možnosti referenduma o zakonu o gradnji in financiranju drugega tira.

Po srečanju je državni sekretar pojasnil, da se gradbeno dovoljenje lahko tehnično dopolni tudi tako, da bi predvideno traso drugega tira iz enotirne spremenili v dvotirno. Pojasnil je, da bo vsa odprta vprašanja in predloge prenesel naprej na ministrstvo in vlado, nato pa bo treba videti, kaj bo mogoče narediti glede drugega tira ter kako bo mogoče izboljšati stanje na obstoječi progi.

Na vprašanje, ali bo mogoče v prihodnje zdajšnjo progo zapreti, pa je Leben odvrnil, da tega ne more komentirati.

Dotrajana in počasna proga je bila med drugim vzrok za številne, tudi obsežne požare. Glede tega je Leben spomnil, da so Slovenske železnice nekatere protipožarne ukrepe že izvedle, "nekateri pa so še odprti". Zato so se dogovorili, da se bo poskusil do konca tedna sestati z direktorjem SŽ-ja Dušanom Mesom, se z njim pogovoriti o tem, kaj je bilo do zdaj narejenega. Na podlagi tega pa bodo za lokalno skupnost pripravili "realno časovnico" o tem, kdaj bodo izvedli preostale ukrepe.

S pogovorom je bil zadovoljen tudi predsednik Krajevne skupnosti Črni Kal in hkrati predstavnik odbora za izgradnjo dvotirne proge Janko Sever. Sever ne dvomi, da bodo obstoječi tir na dolgi rok zaprli, "samo je vprašanje časa". Če bodo najprej zgradili zgolj enotirno progo, bo to trajalo precej dolgo. "Mogoče pa bodo našli kakšno rešitev, da bi začeli že zdaj takoj z ukrepi, ki bi zagotovili možnost gradnje še enega tira," je dodal.

