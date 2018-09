Na Koroškem so narasle vode ogrozile nekaj objektov

Sprožil se je manjši zemeljski plaz

7. september 2018 ob 07:57

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO, STA

Na Koroškem je v četrtek zvečer neurje z močnimi nalivi povzročalo težave v občinah Slovenj Gradec, Dravograd in Prevalje. Meteorna voda je ogrožala več stanovanjskih objektov, v Otiškem Vrhu se je na cesto sprožil plaz.

Nekaj po 20. uri se je neurje razbesnelo v Slovenj Gradcu. V Pamečah je meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt, zato so posredovali dežurni delavci Komunalnega podjetja Slovenj Gradec, ki so preusmerili vodo in odmašili prepust. Podobno so ukrepali na Gmajni, ki je prav tako v slovenjgraški občini, saj je tudi tam meteorna voda ogrožala stanovanjski objekt. Prepust pa so odmašili s pomočjo gasilcev.

Na Prevaljah so morali gasilci iz kleti stanovanjsko-poslovnega objekta izčrpati meteorno vodo. Škoda ob dogodku ni nastala, navajajo na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje. Medtem pa je v Otiškem Vrhu v občini Dravograd meteorna voda zaradi zamašenega obcestnega jaška ogrozila stanovanjsko hišo, v bližini pa se je na cesto sprožil tudi manjši zemeljski plaz. Prostovoljni gasilci iz Šentjanža so jašek očistili, plaz pa so zavarovali delavci komunalnega podjetja.

Pred tednom dni, v petek in soboto, so močni nalivi in veter povzročili na Koroškem največ težav v občinah Podvelka, Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju.

La. Da.