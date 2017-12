Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Usoda 250 zaposlenih je negotova. Foto: MMC RTV SLO

Likvidacija finančne družbe KB 1909

Ugašanje gospodarskega stebra Slovencev v Italiji

29. december 2017 ob 13:27

Trst - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Slovenska finančna družba KB 1909 iz Gorice, ki je bila dolga leta osrednji gospodarski steber rojakov v Italiji in je tudi posredna lastnica revije Mladina, je v likvidaciji.

Po dosegljvih, vendar neuradnih podatkih upnikom dolguje več deset milijonov evrov, od tega 24 milijonov evrov sedmim bankam. Negotova je tudi usoda 250 delovnih mest večinoma pripadnikov narodne skupnosti.

Prezadolženo podjetje, ki ima več kot 400 delničarjev in deluje v sedmih različnih dejavnostih, je rojake v Italiji združilo v razočaranju in skrbi za prihodnost, hkrati pa razdelilo v ključnih vprašanjih, najprej o vzrokih za težave, ki sicer koreninijo v širši gospodarski krizi. Družba bo poskušala doseči podaljšanje bančnih kreditov. Verjetno bo morala prodati še nekatera hčerinska podjetja in svoje nepremičnine. Likvidacijski upravitelj KB 1909 je dosedanji predsednik njene uprave.

Kakorkoli, ugašanje goriške finančne družbe je za rojake hud udarec, a vseeno precej manjši od zloma Kmečke in Tržaške kreditne banke pred iztekom minulega stoletja.

Vabljeni k ogledu celotnega videoprispevka novinarke Mirjam Muženič.

VIDEO Goriška družba KB 1909 v postopku likvidacije

Mirjam Muženič, RTV Slovenija