Po Ljubljanici zaplula replika 2.200 let starega deblaka

Arheologi napovedujejo, da bodo zgradili še več deblakov

20. april 2018 ob 21:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Arheologi so v okviru projekta Navis splavili repliko 2.200 let starega deblaka, ki izvira iz keltsko-rimskih časov. Člani Zavoda za podvodno arheologijo so deblak izdelali lani ročno z orodjem, ki so ga uporabljali naši predniki.

Deblak so lani obtežili in potopili, v Ljubljanici pa je čakal do danes. Arheologi napovedujejo, da bodo zgradili še več deblakov, poleti pa bi radi pripravili mednarodno regato teh antičnih plovil. Že zjutraj arheologi s pomočjo učencev preverijo stanje deblaka, ki je prezimil dva metra pod gladino Ljubljanice. Gre za repliko 2.200 let starega deblaka, ki so ga leta 2015 našli na Vrhniki. Deblak je v celoti izdolben ročno, izdelan pa je iz hrastovega debla.

Deblak so na koncu uspešno preizkusili, poleti pa si želijo prirediti regato deblakov. Kljub okornemu videzu pa je deblak stabilno plovilo, v njem pa se brez težav pelje devet ljudi, so nam zatrdili njegovi izdelovalci.

VIDEO Replika deblaka zaplula po Ljubljanici

Boštjan Veselič, TV Slovenija