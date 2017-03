Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Inovacija Neobelt. Foto: MMC RTV SLO VIDEO Krški dijaki izdelali ino... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Magnetni pas olajša zapenjanje invalidom in starejšim

Avtorji nagrajeni na start up Slovenija

1. marec 2017 ob 17:04

Krško - MMC RTV SLO

Štirje dijaki srednješolskega centra Krško-Sevnica so predstavili svojo podjetniško idejo na zadnji predstavitvi start up Slovenija v Celju. Izdelali so namreč magnetni pas, ki je namenjen tako starejšim kot invalidom, saj jim olajša zapenjanje pasu.

Ideja za izdelavo magnetnega pasu se je porodila enemu izmed dijakov, ki je zanjo navdušil še preostale tri. "Idejo sem dobil, ko sem videl magnetno jakno in si rekel, zakaj ne bi naredil še takega pasu. Naša mentorica podjetniškega krožka nas je prijavila na start up in sem jo tam tudi predstavil," je povedal Andrej Cerjak.

Pas so za predstavitev na hitro izdelali z magnetom iz starega računalniškega diska, s svojo predstavitvijo pa so navdušili in med 40 idejami osvojili eno izmed šestih nagrad. Predtem so v Celju o ideji povprašali tudi mimoidoče. "Večina jih je podpirala. Imeli smo pa tudi nekoga, ki je tukaj v Celju, ker je prišel na počitnice iz Brazilije, in je rekel, da ga naj kontaktiramo s to idejo, da bi nam jo pomagal prodajati," je razkril Primož Miklavčič.

"Edina težava, ki jo imamo, je, da se magnet ne premika. Pa prodajo po Sloveniji poskušamo začeti in nato po vsem svetu. Zdaj iščemo še investitorje, da bi začeli vse to proizvajati," je izjavil Anže Petretič.

Magnetni pas so poimenovali Neobelt in zdaj za svojo idejo izdelujejo še spletno stran in stran na Facebooku. Na šoli so zadovoljni, da se dijaki podajajo v take projekte, zato so zanje organizirali tudi podjetniški krožek.

"Neka znanja, ki jih pravzaprav naši dijaki mogoče v tem sistemu, kot ga imajo, mogoče malo manj dobijo. Smo čutili kot neki izziv, da bi bilo to treba dijakom tudi neka taka znanja na tak način predati," je izjavila direktorica Šolskega centra Krško-Sevnica Erna Župan Pirkovič.

Fantom zagnanosti res ne primanjkuje. In morda jim bo nekoč s svojo idejo tudi resnično uspelo.

Goran Rovan, TV Slovenija