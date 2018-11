Mama nogometaša: "Popovič me je hotel uničiti, ker je moj sin prestopil v Olimpijo"

Izpoved še enega očeta: "Bučarjev sin mora izginiti iz NK Koper"

22. november 2018 ob 18:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, TV Koper-Capodistria

V Kopru je bilo del predvolilne kampanje tudi razčiščevanje zgodbe o domnevni zahtevi koprskega župana Borisa Popoviča, naj direktor komunalnega podjetja Gašpar Gašpar Mišič, odpusti mamo mladega nogometaša, ki je iz nogometnega kluba Koper želel prestopiti v drug klub. Popovič je govorice javno označil za laž, pred kamero TV Slovenija pa je zdaj stopila mama in razkrila svojo enoletno kalvarijo.

"Ne drži, to je laž, to je izmišljeno." Tako je na soočenju na komercialni televiziji na voditeljevo vprašanje, ali je od Gašparja Gašparja Mišiča res zahteval, naj s komunalnega podjetja Marjetica odpusti mater petnajstletnega nogometaša Mojco Pečar, zatrjeval koprski župan.

"To sigurno ni laž. Čeprav se komu zdi neverjetno, je resnično, ker tudi potek dogodkov potrjuje to zgodbo," pa je povedala Pečarjeva.

In dogajalo se je tako, se spominja Pečarjeva: ko se je lani spomladi začelo govoriti, da naj bi njen mladoletni sin, obetajoči nogometaš, zapustil koprski klub, je v njeno pisarno prišel "svetovalec župana in mi je povedal, da se želi župan srečati z mano".

S Popovičem sta se srečala v prostorih kluba, povedali so ji, da so v FC Koper idealni pogoji, s čimer se je strinjala, da pa bo spoštovala sinovo željo. "Županu sem povedala, da kljub vsemu želim, da sin, ki si je želel hitrejšega napredka, uresniči svoje sanje in nadaljuje drugje. On mi je potem rekel, da če gre moj sin v Ljubljano, ne bo ostalo samo pri tem."

In res se ni. Ko je dva meseca kasneje sin zapustil klub, ji je direktor Marjetice povedal, "da me mora na željo župana degradirati, ker je sin nadaljeval nogometno pot v Olimpiji. Povedal mi je, da se je boril zame, a župana ni mogel prepričati".

Pristala je na nižjem delovnem mestu. Na prošnjo, da se znova sestaneta, župan ni odgovoril. Dogodek jo je zlomil, pravi, štiri mesece je bila bolniško odsotna, po vrnitvi pa ji je direktor povedal, "da se pritiski župana nadaljujejo, da ni dovolj, da me je degradiral, da mi mora dati odpoved".

Mišič je ni odpustil, je pa zapustil Marjetico. "S prihodom novega direktorja Janija Bačiča, sicer tudi koprskega podžupana, so me že takoj drugi dan preselili v drugo pisarno in mi vzeli večino mojega dela," je Pečarjeva nadaljevala pripoved. Letos poleti je dala odpoved, zdaj je v Nemčiji, kjer sin igra v enem od klubov.

Še ena pripoved

Grenko izkušnjo pripoveduje tudi oče mladega vratarja koprskega kluba, ki je bil tik pred podpisom pogodbe. Med odhodom z omizja, na katerem so bili prisotni klubski funkcionarji, "je župan Boris Popovič pristopil do mene in me vprašal, ali sem res prijatelj z Boštjanom Averjem," je povedal Bojan Bučar, oče mladega nogometaša. Aver je takrat razmišljal o kandidaturi za koprskega župana.



"Seveda sem odgovoril pritrdilno. Njegov odgovor je bil: 'Pa jaz bom njega uničil – in tudi njegove prijatelje.'"

Pravi, da si v sanjah ni mislil, da je župan res sposoben narediti kaj takega. "Točno to se je zgodilo naslednji dan. K sinu je po treningu v Dekanih pristopil takratni funkcionar nogometnega kluba Koper in mu rekel, da nanj ne računa več."

Bučar pravi, da je sina zanimalo, zakaj? "Na svojem mobitelu mu je pokazal sporočilo od Borisa Popoviča, v katerem je pisalo: Bučarjev sin mora nemudoma izginiti iz nogometnega kluba Koper!"

Do zdaj je molčal, ker se je bal maščevanja. Ogorčen je, ker pravi, da je župan njegovemu sinu uničili kariero.

"Ker sem prijatelj z Boštjanom Averjem, ki je takrat razmišljal o kandidaturi za župana, se je spravil na mojega sina," je dejal Bučar.

Takih zgodb naj bi bilo še več, s primerom matere iz Marjetice pa se ukvarja tudi policija.

Popovič odgovarja

Župana Popoviča smo povprašali, ali ima na svojo izjavo, da gre za laž, še kaj dodati. Odgovoril je: "Nimam več česa dodati. Jasno je, da podjetje, v katerem je bila zaposlena Mojca Pečar, vodi direktor in nikakor ne župan. Vodenje javnega podjetja ni moje delo in nikoli ni bilo moje delo. To potrjuje tudi dejstvo, da je bila Pečarjeva zaposlena na Marjetici Koper v letu 2009, torej v času mojega županovanja, tako da bi kvečjemu lahko kdo trdil, da je 'moj kader', da sem jo jaz zaposlil. Dejstvo pa je, da sam ne vem, na kakšen način, postopek in s kakšnimi referencami je bila zaposlena, kot tudi ne vem, zakaj jo je takratni direktor Marjetice Koper degradiral. Lahko pa potrdim, da je odpustil ni nihče. Kolikor sem seznanjen, je njeno delovno razmerje z Marjetico Koper prenehalo na podlagi sporazumne odpovedi, ki jo je uslužbenka sprožila sama, ker je njen sin odšel igrat v tujino."

Povprašali smo še za komentar, ali drži, da je naročil izgon Bučarjevega sina iz kluba. "In tako, kot nisem nikoli nikogar sprejel v službo, še manj pa odpustil, tako se nisem nikoli posebej ukvarjal niti s sprejemom in odpuščanjem nogometašev koprskega kluba. Kar zadeva gospoda, ki ga navajate, naj povem, da ga sicer poznam, vendar ne vem niti tega, ali je njegov sin sploh igral v Kopru ali ne. To je treba vprašati takratnega predsednika nogometnega kluba, naj vam on odgovori na to vprašanje."

Eugenija Carl, TV Slovenija