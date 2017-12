660-milijonska naložba v Maribor "maček v žaklju"? Fištravec: Ne pridejo se hecat, pridejo delat.

Naložba na letališču

1. december 2017 ob 17:20

Ljubljana,Maribor - MMC RTV SLO, STA

Na mariborski občini so presenečeni nad izjavami ministra za gospodarstvo Počivalška v povezavi s ponedeljkovim podpisom 660 milijonov evrov vredne pogodbe o mariborskem letališču, da gre za zavajanje.

Kot so ob tem poudarili, so ne le Mestna občina Maribor (MOM), pač pa tudi nekateri drugi deležniki že ves čas v komunikaciji in skupnem urejanju vsega potrebnega za večji premik na mariborskem letališču.

Pristojnosti države so glede tega v rokah ministrstva za infrastrukturo, ne vedo pa, kako poteka koordinacija med gospodarskim in infrastrukturnim ministrstvom, a si glede na izjave ministra Zdravka Počivalška želijo, da bi bila boljša.

Na mariborski občini trdijo, da so o verjetnem podpisu dokumenta v Budimpešti 24. novembra obvestili obe omenjeni ministrstvi, pa tudi zunanje ministrstvo in slovensko veleposlaništvo na Madžarskem, vsi naj bi bili seznanjeni tudi z vsebino dokumenta.

Odgovore so prejeli od vseh razen od ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kar jih ni presenetilo, saj upravljanje letališča, koncesijska pogodba in sprememba državnega prostorskega načrta spadajo pod ministrstvo za infrastrukturo. Če kdor koli iz vlade govori, da ne ve, kaj je bilo podpisano v Budimpešti, to ni po krivdi nikogar drugega kot tistega, ki si ni vzel časa, da bi to prebral, odgovarjajo na mariborski občini.

V kabinetu župana Andreja Fištravca pa nikakor ne razumejo izjave, da naj bi dve podjetji izkoristili dogodek v Budimpešti in podpisali nekaj, s čimer vlada ni bila seznanjena. Navsezadnje so morali udeleženci pridobiti ustrezne akreditacije, ki je župan kljub prošnji ni dobil, kot predstavnik družbe SHS Aviation pa jo je dobil Marko Gros.

Na temo letališča so poleti izpeljali več pomembnih sestankov na ministrstvu za infrastrukturo, na nekaterih je po trditvah z MOM-a sodeloval tudi državni sekretar gospodarskega ministrstva Aleš Cantarutti, zato na občini predvidevajo, da so tam seznanjeni z vsemi procesi, ki so vodili k sklepu vlade o pripravi državnega prostorskega načrta.

Fištravec poziva

Fištravec je danes infrastrukturnega ministra Petra Gašperšiča pozval, da skliče sestanek vseh deležnikov, torej družbe SHS Aviation, Aerodroma Maribor, MOM in podjetja China State Construction Engineering Corporation, in vseh tistih vladnih predstavnikov oziroma strokovnih služb, za katere meni, da bi morali na takšnem sestanku sodelovati.

"Hkrati smo v dopisu povprašali, ali je za to področje pristojen minister Počivalšek, in ne ministrstvo za infrastrukturo, kot smo bili prepričani. Veseli nas umirjen odziv ministra Gašperšiča, ki mu bo očitno uspel velik dosežek na področju vlaganj v letališko infrastrukturo ne le pri nas, temveč v širši regiji," so sporočili z mestne občine.

V kabinetu mariborskega župana se zavedajo, da je država lastnica letališča in infrastrukture in da je zato za vsakršno vlaganje treba pridobiti njeno soglasje, pa tudi tega, da je za vlaganje v javno infrastrukturo treba izvesti ustrezen javni razpis. Vendar dodajajo, da je po ocenah, ki so jim na voljo, predvidenih vlaganj v javno letališko infrastrukturo le okoli četrtino vrednosti celotnega projekta, vse drugo pa v zasebno infrastrukturo, za katero nista potrebna javni razpis in posebno soglasje države.

Kot še dodajajo, morajo vladni predstavniki razumeti, da lokalno okolje že 40 let čaka na rešitve, ki jih bo država našla za mariborsko letališče, ker teh ni bilo, ne morejo stati križem rok. Tudi zato so dosegli, da država ne plačuje več subvencije za obratovanje letališča, ampak prejema plačilo za koncesijo, za kar država na letni ravni prejme okoli dva milijona evrov. Zato si pri oživljanju letališča želijo vsaj podpore lastne države.