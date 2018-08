Miklavške pekarne po požaru dokončno zaprle svoja vrata

Škode za okoli 1,2 milijona evrov

7. avgust 2018 ob 12:32

Miklavž na Dravskem polju - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je junijski požar v Miklavških pekarnah v celoti uničil proizvodne prostore in opremo, so te dni iz podjetja sporočili, da so se dokončno odločili za zaprtje podjetja. Kot so pojasnili, je bil požar tako uničujoč, da nadaljnje delovanje ni mogoče.

Podjetje z 22-letno tradicijo je svoje zaposlene medtem že prezaposlilo.

Večina od okoli 40 zaposlenih je delo dobila v konkurenčnem pekarskem podjetju Hlebček, ki je družinskemu podjetju bratov Andreja in Vladimirja Lešnika takoj po požaru tudi priskočilo na pomoč. Poleg zaposlenih so prevzeli tudi 13 prodajnih mest pekarne v Mariboru z okolico, ki jih bodo pod lastno blagovno znamko odpirali postopoma.

Do požara v prostorih pekarne v Miklavžu na Dravskem polju je prišlo 10. junija, policijska preiskava pa je pokazala, da je do izbruha prišlo potem, ko je zagorelo ob gorilniku ciklotermične peči. Ogenj se je nato razširil na celotno proizvodno halo in v zgornje prostore, kjer so bile pisarne podjetja. Po takratnih ocenah je požar povzročil za okoli 1,2 milijona evrov škode.

B. R.