Svojo pot na tolminski gorskoreševalni postaji je Trušnovec začel leta 1982, načelnik je zadnjih 16 let. Za seboj ima natanko 751 intervencij. Foto: Žarko Rovšček Nagrado reševalcem, gasilcem, zdravnikom, vojakom in vsem najbolj zaslužnim, ki svoja življenja nesebično tvegajo za druge, podeljujejo že od leta 1972. Foto: Radio Koper

Načelnik GRS Tolmin Žarko Trušnovec prejel mednarodno priznanje za solidarnost

Po 19 letih plaketa spet romala v Slovenijo

26. september 2017 ob 10:21

Koper - Radio Koper

Dolgoletni načelnik Gorske reševalne službe Tolmin Žarko Trušnovec je v Italiji prejel prestižno mednarodno nagrado za solidarnost.

Da je treba take ljudi nagraditi, se je ob vrnitvi z izjemno zahtevne reševalne akcije pred 45 leti odločil Angiolino Binelli, takratni načelnik postaje gorske reševalne službe v Pinzolu v pokrajini Trentino. Letos je šla plaketa v roke Žarku Trušnovcu, kot so zapisali – velikemu človeku pretanjenega občutka in obširnega znanja, ki svoje izkušnje, energijo in izjemno strokovnost nesebično posveča soljudem. »To je sicer nagrada za posameznika, ki sem je vesel, ampak mislim, da gre bolj službi, ki ji pripadam. To je tudi nagrada za Gorsko reševalno zvezo Slovenije in predvsem za postajo Tolmin. Ko se človek enkrat odloči, ga življenje pelje naprej. Vsaka dobra odločitev naredi naslednjo odločitev lažjo,« je ob sprejemu skromno povedal Trušnovec.

Targa d'Argento oz. srebrna plaketa je tako po 19 letih, ko je nagrado prejel gorski reševalec iz Mojstrane Janez Brojan, spet romala v Slovenijo. Trušnovec se je znašel v družbi nagrajencev z vsega sveta, med katerimi so tudi znan alpinist Cesare Maestri, papež Janez Pavel II in Dalai Lama. Poleg srebrne podeljujejo tudi zlate spominske medalje ponesrečenim reševalcem oz. njihovim družinam. Letos so jo prejele družine preminulih italijanskih reševalcev v nesreči ekipe helikopterske prve pomoči 118 L’Aquila med reševalno akcijo preteklo zimo na Gran Sassu, leta 2005 pa so jo dobili tudi svojci žrtev helikopterske nesreče na Okrešlju.

»Srebrna plaketa je navdihnjena s preprostostjo in iskrenostjo gorskih ljudi, z resničnimi principi človeške solidarnosti in se podeljuje tistim, ki ne zahtevajo zase ničesar, ko zapuščajo svoj dom, službo in družino, da bi odhiteli tja, kjer je potrebna človeška pomoč. Odbor za priznanja vsako leto pozorno, z vsem razpoložljivim znanjem in odgovornostjo ovrednoti prispele predloge za nominacijo z vseh strani sveta,« je pojasnil Žarko Rovšček iz Planinskega društva Tolmin.

Za njim 751 intervencij

Svojo pot na tolminski gorskoreševalni postaji je Trušnovec začel leta 1982, načelnik je zadnjih 16 let. Za seboj ima natanko 751 intervencij. Kot psiholog je zaposlen na tolminski osnovni šoli, organizira tudi številne tabore za mladino in družine blizu Breginja. Je vodja državne ekipe za psihološko pomoč civilne zaščite; predava in pomaga reševalcem pri soočanju s travmami pri težkih in smrtnih nesrečah.

Pomoči sočloveku je namenil vse življenje, a mu je življenje namenilo težke preizkušnje. V Soči se je pred leti utopil njegov še ne 17-letni sin, nekaj let pozneje je po težki bolezni izgubil še ženo. »Kljub hudim življenjskim izkušnjam še vedno opravlja humanitarno delo. Z aktivno organizacijo usposabljanja mladih za nudenje prve pomoči jih motivira za delo v eni izmed humanitarni dejavnosti, preko katere pridobivajo večjo medsebojno strpnost in razumevanje razmerij v družbi. To je pogoj za njihovo postopno prevzemanje najbolj odgovornih nalog v družbi,« pravijo njegovi stanovski kolegi.

Za prestižno priznanje ga je predlagala Gorska reševalna zveza Slovenije, pravi strokovni sodelavec zveze Dušan Polajnar: »Žarko je bil predlagan leta 2015, komisija potem preseje med več prijavami, veliko je zaslužnih. Če primerjam – ta nagrada je kot Oskar, posebno priznanje, ki ga ne more vsak imeti«. Ima pa ga Žare, kot ga imenujejo kolegi tolminske gorskoreševalne postaje, ki je kot vsako leto daleč najbolj obremenjena v državi – letos so zabeležili že 86 posredovanj.

Mariša Bizjak, Radio Koper