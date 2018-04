Neznane snovi, ki je povzročila pogin rib v Tojnici, niso odkrili

Ekološki laboratorij: Tojnica je bistra, brez usedlin, brez vonja ali drugih anomalij

10. april 2018 ob 19:50

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kemijske analize vzorcev vode iz potoka Tojnica niso pokazale prisotnosti nevarnih snovi ali kemikalij, ki so povzročile ponedeljkov pomor rib, je sporočil operativni vodja mobilnega laboratorija Dušan Žigon.

V potoku Tojnica na Vrhniki so v ponedeljek ribiči našli okoli 100 poginulih rib (okoli 30 kilogramov), kar ocenjujejo kot pogin rib manjšega obsega, vendar za ta potok pomeni to veliko okoljsko škodo.

Tojnica je mali vodotok, ki je bil pred enim letom v spodnjem toku močno onesnažen ob iztekanju nevarnih snovi ob požaru v Kemisu. Vodni živelj, ki se je postopno vračal v potok, je bil ob ponedeljkovem onesnaženju znova močno prizadet z nenadnim izlivom škodljive tekočine neznanega izvora v naravno okolje, piše v poročilu.

Operativni vodja Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (ELME), ki deluje znotraj Instituta Jožef Stefan, je povedal, da je poginilo okoli 100 rib. Potok je po njegovih besedah še vedno močno degradiran od lanskega požara v Kemisu, vendar vzrok za tokratno onesnaženje ni dejavnost Kemisa, saj so poginule ribe odkrili tudi v toku višje, to je na območju Sinje Gorice, ki leži pred vrhniško industrijsko cono.

Neznane snovi niso odkrili

Kot je razvidno iz poročila o intervenciji, je ELME po prijavi dogodka vzel vzorce rib in vode, da bi ugotovili vzrok pogina in onesnaženja. Meritve v prvih vzorcih vode iz potoka, ki so jo vzeli gasilci, kot tudi vzorcih vode, ki jo je vzorčil ELME, in terenske meritve ELME iz potoka v dolžini enega kilometra med prepustom pod avtocesto in izlivom Tojnice v Ljubljanico med 18.30 in 20.30 niso določile neznane snovi, ki je bila vzrok za onesnaženje potoka, ki se je odrazilo v poginu rib.

Terenske meritve splošnih fizikalno-kemijskih parametrov vode v potoku Tojnica kažejo normalne vrednosti za površinske vode in v nobenem izmerjenem parametru ne odstopajo od sprejemljivih vrednosti za površinske vode.

Vzorčena voda je bistra, brez usedlin, brez vonja ali drugih anomalij. Ker so očividci poročali o temni, motni in smrdeči vodi, jim očitno ni uspelo vzorčiti ali ujeti onesnažene vode, ki je neposredno povzročila pogin rib, piše v poročilu.

Na osnovi terenskih meritev in opažanj sklepajo, da se je zgodil enkraten dogodek, to je izlitje neznane tekočine v potok, kar je povzročilo pogin rib v spodnjem toku Tojnice. V vzorcih s kemijsko analizo jim ni uspelo določiti neznane snovi, ker je onesnažena voda iz potoka že prej odtekla. Ocenjujejo, da onesnaženje Tojnice ne bo povzročilo onesnaženja Ljubljanice, ker je vodostaj reke dovolj visok, da bo izdatno razredčil onesnaženo vodo v potoku.

Onesnaženje je bilo enkraten dogodek

Po navedbah v poročilu ELME je bilo onesnaženje Tojnice enkraten dogodek, ki je zaradi neodgovornosti ali malomarnosti posameznika povzročil onesnaženje omejenega obsega in pogin rib v spodnjem toku potoka. Tovrstno početje je v občutljivem okolju potoka Tojnica še posebej nesprejemljivo. Zbiranje in čiščenje odpadnih in sanitarnih vod mora biti urejeno v okviru zaprtega kanalizacijskega sistema Komunale Vrhnika, ki vključuje čiščenje na komunalni čistilni napravi. Vsakršno izlitje odpadnih snovi v naravno okolje in še posebej vodotoke pa je nedopustno, do okolja škodljivo in kaznivo, je Žigon zapisal v poročilu.

Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja obremenjevanja in uničenja okolja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno tožilstvo.

G. C.