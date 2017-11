Nova rešitev za nov most pri Mostu na Soči

Občini Tolmin predlagajo, da v sodelovanju s krajani izbere in tudi plača arhitekturni biro, ki naj izdela nov načrt.

17. november 2017 ob 14:09

Most na Soči - MMC RTV SLO, Radio Koper

Potem ko so krajani Mosta na Soči pretekli teden večinsko zavrnili predlog oblike in videza novega mostu, za katerega je investitor – Direkcija RS za infrastrukturo – že pridobil projektno dokumentacijo in z izvajalcem podpisal pogodbo, direkcija zdaj krajanom ponuja novo rešitev.

Predlagajo, da civilna pobuda in Občina Tolmin izbereta arhitekturni biro, ki ga bo morala plačati občina. Ta bo izdelal novo idejno zasnovo, ki jo bodo morali krajani potrditi na zboru krajanov. Vse skupaj bo gradnjo mostu, ki naj bi bil po prvotnih načrtih zgrajen do maja prihodnje leto, podaljšalo vsaj za leto dni.

Zaradi zahtev Direkcije RS za vode po boljši pretočnosti in izboljšanju poplavne varnosti, obstoječe ceste, okoliških stavb in drugih strogih projektnih pogojev je bil projektant pri oblikovanju mostu izjemno omejen. Ker z načrtom, pri katerem je bil vključen le projektant, ne pa tudi arhitekt, domačini niso bili zadovoljni, češ da siromaši veduto in da je brez duše, so na direkciji za infrastrukturo popustili. Kot pojasnjuje vodja sektorja za naložbe v ceste Tomaž Willenpart, tolminski občini zdaj predlagajo, da v dogovoru s krajani izbere arhitekturni biro.

"Ta bi v prihodnjih treh mesecih izdelal idejno zasnovo na podlagi izdanih projektnih pogojev, po domače povedano – tak most, kot si ga želijo, pri katerem je treba seveda upoštevati vse omejitve, ki so jih soglasodajalci dali. Na podlagi te idejne zasnove bomo ob sodelovanju arhitekturnega biroja popravili obstoječi projekt, naročili novega ali novelirali starega, odvisno od rešitve." Ker v projektu direkcije ni predvideno delo arhitekturnega biroja, bo morala te stroške pokriti Občina Tolmin.

S ponujeno rešitvijo so v civilni pobudi na Mostu na Soči zelo zadovoljni. "Na direkciji so pokazali veliko pripravljenosti za reševanje tega vprašanja, enako je dokazala tudi Občina Tolmin, tako da nameravamo v tem duhu nadaljevati projekt. Namen je namreč, da se projekt naredi tako, kot je za takšno lokacijo potrebno, da se obravnava celovito – tako s tehničnega kot tudi z arhitekturnega vidika," pravi domačinka Tina Bremec, ki je kot gradbenica tudi članica devetčlanske delovne skupine za sodelovanje z direkcijo in občino pri projektu od projektiranja do konca gradnje mostu, oblikovane pred nekaj dnevi.

Idejno zasnovo bi morali pripraviti do konca februarja, da bi se izvajalec – družba Adriaing iz Kopra – oktobra lahko lotila del in most zgradila do maja 2019. "Z izvajalcem smo se medtem že sešli in dogovorili. Pripravljeni so počakati eno leto, pogodbo bomo ustrezno podaljšali, zato da bi most zgradili v okviru obstoječe pogodbe. Ocenjujemo, da spremembe ne bodo take, da bi bistveno spremenile vrednost del," pojasnjuje Willenpart. Ta znaša dobrih 600.000 evrov. Če bi se bistveno spremenila, bo potrebno novo javno naročilo.

Mariša Bizjak, Radio Koper