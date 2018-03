Pet županov na lastno pest rešuje stisko v domovih za starejše

Še vedno čakajo na državo, da jim podeli koncesije

27. marec 2018 ob 20:12

Pivka,Loška dolina,Železniki,Žiri,Komenda - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

V Sloveniji se spopadamo s kroničnim pomanjkanjem postelj v domovih za starejše. Veliko stisko skuša pet gorenjskih in notranjskih županov rešiti na svoj način.

Župani so se povezali in našli tujega vlagatelja, ki bo v Pivki, Loški dolini, Železnikih, Žireh in Komendi zgradil manjše domove za starejše z do 70 posteljami. Zadevo mora odobriti še država, kar pa se po mnenju županov že nerazumno dolgo vleče.

8.000 Slovencev čaka na prosto posteljo v domovih za starejše. Imamo le 100 domov, z ministrstva za delo pa so že lani odgovorili, da novih ne bodo gradili, ampak le še razpisovali koncesije. A tudi tu so očitno prepočasni. "Nedopustno, da naši občani odhajajo na institucionalno varstvo na Hrvaško, ker tam v domovih prostor je, pri nas ga žal ni," pravi Janez Komidar, župan občine Loška dolina.

Pet gorenjskih in notranjskih občin se je združilo in skupaj s francoskim investitorjem oblikovalo grozd malih domov za starejše, ki bi lahko zaživeli že na začetku leta 2020. Zdaj je vse odvisno od tega, kako se bo podvizala država. "Občine, ki smo pristopile k temu koncesijskemu razpisu, smo imele štiri mesece časa, da smo naredile idejne zasnove, podelile stavbno pravico in investicijski projekt, država pa zdaj že šest mesecev proučuje te naše popolne vloge. Zdaj jih pozivamo, da se čim prej odločijo," je dejal Janez Žakelj, župan občine Žiri.

Za Evropo zaostajamo četrt stoletja glede oskrbe starejših, zatrjuje Jože Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka: "To, da država daje koncesije, ne poskrbi pa za celoten sistem finančno, z dolgotrajno oskrbo, to je anahronizem, smo edini," je kritičen. Z ministrstva za delo so odgovorili, da postopek podelitve koncesij poteka in da bo končan šele v drugi polovici leta. Januarja so podelili koncesije za 224 postelj po državi, za preostalih 676 pa bo treba še počakati.

Erika Pečnik Ladika, Televizija Slovenija