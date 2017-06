Po Ljubljani bo vozilo 100 hrvaških ekotaksijev Cammeo

Odprlo naj bi se več kot 200 novih delovnih mest

27. junij 2017 ob 14:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Na ulice Ljubljane bo avgusta s 100 lastnimi ekološkimi vozili na plin zapeljal hrvaški taksiprevoznik Cammeo. Z njegovim prihodom se bo v Ljubljani odprlo več kot 200 novih delovnih mest.

Cammeo bo avgusta začel delovati v Ljubljani s 100 lastnimi ekološkimi vozili na plin, ki jih na novo zaposleni vozniki prejmejo v lastno uporabo in jih lahko uporabljajo tudi v zasebne namene, so pojasnili. Obljubljajo "storitev na najvišji ravni udobja in kakovosti vožnje".

Za to naj bi med drugim poskrbeli enoten zunanji videz in urejena notranjost avtomobilov, urejenost voznikov in mobilna aplikacija Cammeo, ki opredeli končno ceno vožnje vnaprej.

Upravljanje z mobilno aplikacijo na telefonu

Uporabniki bodo lahko prevoz naročali prek mobilne aplikacije, preko katere bodo lahko spremljali tudi prihod in časovno oddaljenost vozila, obenem pa vnaprej prejeli informacije o vozniku ter vozilu. V aplikaciji je uporabnikom omogočeno tudi ocenjevanje in komentiranje storitve.

Naročilo prevoza bo omogočeno tudi s klicem v klicni center, od koder bo uporabnik prejel SMS-sporočilo s podatki o vozniku in vozilu. Plačevanje taksistoritev bo omogočeno na tri različne načine - z gotovino, plačilnimi karticami in z aplikacijo Cammeo.

Prispevek k zeleni viziji

"Naš cilj je postati zaupanja vreden in zanesljiv partner meščank in meščanov, olajšati vsakdan njim ter številnim turistom in obiskovalcem mesta," je poudaril generalni direktor skupine Cammeo Vladimir Minovski. Z avtomobili na plin in s poudarjeno kulturo varovanja okolja pa naj bi Cammeo prispeval tudi k zeleni viziji slovenskega glavnega mesta.

Prijave za voznike sprejemajo na spletnem mestu www.cammeo.si. Ob tem poudarjajo, da skrbi za lasten kader in razvoj potenciala voznikov posvečajo posebno pozornost, med drugim jih izobražujejo tudi v okviru akademije Cammeo.

Ljubljana prva zunaj Hrvaške

Prihod v Ljubljano pomeni za Cammeo prvi vstop na mednarodni trg, v nadaljnjih načrtih skupine pa je širitev tudi v druge države v regiji. V Sloveniji bo taksi Cammeo deloval v okviru družbe CFLEET, ki bo poslovala v obliki družbe z omejeno odgovornostjo.

Družba Cammeo je bila ustanovljena leta 2006 na Reki. Trenutno deluje v 10 hrvaških mestih, kjer je več kot 410 avtomobilov. Doslej je storitev Cammeo uporabilo že več kot 27 milijonov potnikov iz 119 držav.

G. K.