Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Občine želijo z zelenim zgledom navdušiti občane, podjetja, zlasti pa mlade, da zmanjšajo ogljični odtis. Foto: Pixabay Dodaj v

Pet primorskih občin bo dobilo električne avtomobile

Župani bodo svoja nova vozila prevzeli prvega maja

25. april 2018 ob 10:05

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Na pobudo Goriške lokalne energetske agencije (GOLEA) in občine Miren -Kostanjevica bo prvega maja pet primorskih občin - Nova Gorica, Kanal, Ajdovščina, Divača in Miren - Kostanjevica - v upravljanje dobilo električne avtomobile.

Tri leta bodo imele vozila v poslovnem najemu, po preteku jih bodo lahko odkupile. Občine želijo z zelenim zgledom navdušiti občane, podjetja, zlasti pa mlade, da zmanjšajo ogljični odtis. Župani občin bodo vozila prevzeli na prvomajski prireditvi v Opatjem selu.

Ideja o skupni akciji za e-mobilnost je nastala v okviru projekta CitiEnGov, s katerim Evropska unija želi pospešiti trajnostni razvoj in zeleni turizem, je pojasnila vodja projekta na agenciji GOLEA, Irena Pavliha: "V okviru tega projekta se snujejo zgodbe, kot so električni avtomobili, električne polnilne postaje. Stroški priprave teh projektov so pokriti iz tehnične pomoči Elena. Gre za 2,250.000 evrov, ki jih je GOLEA pridobila za pripravo projektov za občine."

V občini Divača bodo električni avtomobil uporabljali v okviru projekta Sopotnik in z njim brezplačno prevažali starejše ljudi. Tudi v Ajdovščini razmišljajo podobno. Župan Tadej Beočanin: "Občina Ajdovščina ga bo uporabljala za prevoze starejših občank in občanov, predvsem tistih zunaj mestnega območja, torej iz vasi v mesto, in tudi po drugih opravkih, ki jih imajo starejši."

V Novi Gorici bodo električni avtomobil uporabljali občinski redarji, v mirensko-kostanjeviški občini pa oskrbovalke v okviru javne službe za pomoč na domu.

Vseh pet avtomobilov bo polepljenih s sloganom "Skupaj za zeleno prihodnost!" in grbom občine. V agenciji GOLEA upajo, da bodo v okviru omenjenega evropskega projekta za najem električnih avtomobilov navdušili tudi druge primorske občine.

Nataša Uršič, Radio Koper