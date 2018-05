Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Domačine je presenetila toča. Foto: Radio Koper Kakšne posledica je pustila toča, bo znano v nekaj urah. Foto: Radio Koper Dodaj v

Prebivalce Obale presenetilo močno neurje s točo

Škoda še ni znana

17. maj 2018 ob 14:17,

zadnji poseg: 17. maj 2018 ob 16:56

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Močan dež z vetrom je na Obali ponekod prešel v točo, ki je prekrila travnate površine in povzročila nevšečnosti v prometu. Kakšno škodo je neurje povzročilo na kmetijskih pridelkih, še ni znano.

Močno deževje, ki se je okoli poldneva razbesnelo nad obalo, je povzročilo kar nekaj nevšečnosti. Koprski poklicni gasilci še vedno pomagajo v Cimosu v Šalari. Zaradi obilo dežja in sodre so se tam zamašili vodotoki, voda je poplavila proizvodno halo, zato so morali prekiniti delo. Prav tako je zaradi poplave za nekaj časa obstala proizvodnja v proizvodnem obratu Hidromatica v Olmu v koprski občini. Gasilci so na pomoč priskočili tudi občanom v zaledju Kopra, kjer je poplavilo nekaj kleti.

Kot poročajo Primorske novice, se je v neurju vsul strop v dveh trgovinah Agrarie Koper v Ulici 15. maja. Kot je pojasnil direktor Kmetijske zadruge Agraria Robert Fakin, so se zaradi toče zamašili žlebovi, zato voda ni imela kam odtekati, stropne plošče so se prepojile z vodo in popustile. K sreči ni bil nihče poškodovan, gmotne škode še niso ocenili.

O močnih padavinah so poročali tudi z Baredov v izolski občini.

K. T., B. R.