Sanacija Sečoveljskih solin: Z gradbenimi stroji so se preveč približali letališču

Aerodrom Portorož je zaprl dostop do gradbišča

23. maj 2017 ob 08:40

Sečovlje - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Gradbeni stroji, ki urejajo protipoplavno zaščito Sečoveljskih solin, so se z gradnjo interventne poti tako približali letališču, da so motili navigacijski sistem in tako resno ogrožali varnost. Spor so rešili s kompromisom ministrov za okolje in promet.

Gradbena dela ob reki Drnici za protipoplavno zaščito Sečoveljskih solin potekajo že nekaj časa. Gradbeni stroji pa so v zadnjih dneh, ko so se z gradnjo interventne poti približali letališču, motili navigacijski sistem in tako resno ogrožali varnost poletov. Potem ko jih je na to opozorila kontrola zračnega prometa, je Aerodrom Portorož zaprl dostop do gradbišča, je za Radio Slovenija povedal direktor Robert Krajnc.

Spor so v Sečoveljskih solinah v ponedeljek popoldne reševali skupaj s kar dvema ministroma: Ireno Majcen in Petrom Gašperšičem in po besedah predstavnikov letališča in solin našli kompromisno rešitev: Ministrstvo za okolje in prostor bo tako vzdolž Drnice v Sečoveljskih solinah lahko nadaljevalo gradbena dela za protipoplavno zaščito. Le da bodo dela zaradi dostopne ceste na območju letališča izvajali ponoči, in sicer od 20.00 do 8.00. Nov režim bo veljal, dokler ministrstvo za posege ne pridobi dovoljenja agencije za letalstvo, sta po sestanku potrdila direktorja Aerodoroma in Solin.

Navigacijsko napravo bodo, če bo treba, premestili

Dogovorili so se tudi, da bodo navigacijsko napravo v primeru širitve letališča kljub nekaterim zadržkom Zavoda za varstvo narave premestili na novo lokacijo. Ministrica za okolje Irena Majcen pa je ob robu delovnega obiska v Krajinskem parku Sečoveljske soline dodala: "V samem prostorskem načrtu smo šele v postopku pridobivanja predhodnih mnenj in lokacij za ta objekt. Trenutno se dogovarjamo o lokaciji, ki bi bila sprejemljiva za vse."



Tudi glede razvoja letališča in podaljšanja pristajalne steze Majcnova ni bila nič bolj konkretna: "Možnosti je lahko več."



Glede Jernejevega kanala, za katerega je računsko sodišče ocenilo, da ga je ministrstvo upravljalo neučinkovito, pa je Majcnova napovedala bolj dejavno vlogo ministrstva.

Lea Širok, Radio Slovenija