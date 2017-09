Tisoči evrov za integracijsko hišo na Škofijah v zrak

Država odstopila od pogodbe za najem objekta za potrebe integracijske hiše

8. september 2017 ob 21:33

Škofije - MMC RTV SLO

Integracijska hiša na Škofijah, kamor naj bi po prvotnih načrtih Ministrstva za notranje zadeve namestilo do 50 oseb pod mednarodno zaščito, bo vzela slovo, še preden je odprla svoja vrata. Nastali stroški, ki po naših izračunih presegajo 20.000 evrov, bodo pokrili davkoplačevalci.

Na novoustanovljenem Uradu za oskrbo in integracijo migrantov so po julijskem prevzemu objekta na Škofijah sprejeli odločitev, da od najemne pogodbe odstopijo. Pri tem so uveljavili klavzulo trimesečnega odpovednega roka. Med razloge za tako odločitev navajajo stališče lokalne skupnosti, ki je taki ideji nasprotovala.

Spomnimo, da so pogodbo za najem objekta na Ministrstvu za notranje zadeve podpisali 13. marca letos, in to dober teden dni potem, ko je bilo znano odklonilno mnenje tam živečih krajanov. Iz javno dostopne pogodbe o najemu objekta izhaja, da je država za 601 kvadratni meter lastnicama Maji Subotić in Mateji Dežman Brili, mesečno obljubila 7.001 €, pogodbo pa sklenila za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja.

Ministrstvo se je obvezalo tudi plačila obratovalnih stroškov, ki so jih ocenili na 3.000 evrov mesečno. Iz pogodbe še izhaja, da se najemnine in ostali stroški začnejo obračunavati z dnem prevzema. To se je po naših informacijah močno zavleklo. Urad za oskrbo in integracijo migrantov je objekt prevzel 17. julija letos, od takrat naprej pa plačujejo tudi najemnino, ki sicer znaša 6.283 evrov.

Negospodarno trošenje denarja

Civilna iniciativa Škofije, ki je predvidenemu prihodu migrantov v naselje močno nasprotovala, odločitev Urada za oskrbo in integracijo migrantov pozdravljajo, ne razumejo pa, zakaj so objekt sploh prevzeli. "Znano je, da je že mesec prej, torej že v juniju, neurje odkrilo streho stavbe. Od takrat naprej je večji del objekta neuporaben, saj razen gasilcev, ki so objekt prekrili s polivinilom, do danes ni še nihče pristopil k popravilu strehe. Prevzeli so torej nekaj, kar sploh ni bilo primerno za bivanje. Sprašujem se, kje je tukaj gospodarnost," pravi vodja civilne iniciative Vlasta Vežnaver.

Z razpletom dogodkov, o katerem pa jih doslej še nihče uradno ni obvestil, so po svoje zadovoljni tudi v krajevni skupnosti Škofije. "Vse bolj postaja jasno, da je bilo vse skupaj sproženo zato, da bi obračunali s takratnim predsednikom krajevne skupnosti, torej z menoj. Na nek način jim je to tudi uspelo, razočaran sem nad ravnanjem tako države, kakor tudi občine," pravi prvi mož krajevne skupnosti Škofije Edmond Gašpar.

Edi Mavsar, TV Slovenija