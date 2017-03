Ministrstvo bo na Škofijah vzpostavilo integracijsko hišo za begunce

V integracijski hiši bodo ljudje z mednarodno zaščito lahko prebivali eno leto

7. marec 2017 ob 11:20

Škofije - MMC RTV SLO/STA

Ministrstvo za notranje zadeve namerava v krajevni skupnosti Škofije vzpostaviti integracijsko hišo za begunce. Krajane pa je zmotilo, da jih koprska občina o dogovarjanju z ministrstvom ni obveščala.

Krajani so za odločitev ministrstva izvedeli ob ponedeljkovem obisku državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Boštjana Šefica, ki je ob tem povedal, da je integracijska hiša namenjena nastanitvi oseb s priznano mednarodno zaščito.

Osebe, ki so pridobile status mednarodne zaščite, imajo poleg nastanitve na zasebnem naslovu tudi možnost enoletnega prebivanja v integracijski hiši. Tam jim bo omogočeno, da si v tem obdobju olajšajo prve korake na poti k samostojnemu življenju in vključitvi v slovensko družbo.

Krajevno skupnost moti lokacija hiše

Državni sekretar Šefic je v ponedeljek opravil pogovor tudi s predsednikom tamkajšnje krajevne skupnosti Edmondom Gašparjem in ga podrobneje seznanil z dejavnostmi ministrstva. Dogovorila sta se, da bo krajevna skupnost dobila vse potrebne informacije, ki jih bo želela, prav tako bodo strokovne službe ministrstva tudi v prihodnje tesno sodelovale tako z mestno občino kot s krajevno skupnostjo.

Gašpar pa je poudaril, da krajevno skupnost moti predvsem to, da jih Mestna občina Koper od novembra lani sploh ni seznanila z dogovorom o vzpostavitvi te hiše in o tem, kako bo potekala integracija. Prvi korak krajevne skupnosti bo tako pogovor z občino o samem postopku in o tem, kako naj bi potekala vključitev beguncev v okolje.

Poskusili pa bodo doseči dogovor o morebitni alternativni lokaciji. Gašpar je poudaril, "da se krajani zavedajo, kakšne stiske preživljajo begunci, vendar jih moti, da bo ta objekt v strogem središču naselja". Poleg tega se bojijo ekonomskega učinka vzpostavitve te hiše na izbrani lokaciji. Po njegovih besedah bo ta center za begunce v nekdanjem hostlu, ki pa ni primeren za nastanitev družin, je še dejal Gašpar.

L. L.