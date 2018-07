Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po novem bodo vse državne službe, ki imajo kaj opraviti z varnostjo in redom na morju, povezane v istih prostorih, kar bo pospešilo njihovo usklajeno delovanje. Foto: Radio Koper Dodaj v

Zaradi zamud pri gradnji se bo Uprava za pomorstvo selila šele prihodnje leto

Uprava za pomorstvo bo za nove prostore odštela štiri milijone evrov

25. julij 2018 ob 14:06

Koper - MMC RTV SLO

Uprava za pomorstvo bi se morala v prihodnjem mesecu preseliti v koprsko marino. Vendar gradnja zamuja, tako bodo na nove prostore morali počakati.

V koprski marini bo uprava za pomorstvo dobila skoraj trikrat več prostora, kot so ga imeli do zdaj. Vendar pa se vanje še ne bodo vselili, saj se je zataknilo pri pridobivanju vseh potrebnih soglasij, je povedal direktor uprave za pomorstvo Jadran Klinec. Zato se bo selitev zamaknila na začetek prihodnjega leta.

Uprava za pomorstvo bo za nove prostore odštela štiri milijone evrov. Nameravajo pa pred novo stavbo preseliti tudi vsa svoja plovila. Sredstva so zagotovili. Tudi dogovori o tem, kako plovila umestiti v prostor, da bo varnost plovbe zagotovljena, že potekajo tako z Luko kot z občino, pravi Klinec. "Ko bomo imeli vse variante, kar zadeva varnost plovbe in vremenske vplive, se bomo šli pogovarjat, ali se strinjajo z umestitvijo v prostor in ali je način, ki ga predlagamo, sprejemljiv. Ker to je ključni del izvajanja nalog – iskanje in reševanje na morju. Zato čolni v bližini bodo, tako ali drugače."

Klinec je z novo lokacijo zadovoljen, saj jim bo omogočala celovit nadzor plovbe v slovenskem morju. V upravi je 50 zaposlenih, ki zdaj delujejo na treh lokacijah. Za nove ustreznejše prostore pa si prizadevajo že več kot 10 let.

Vesna Potočar Godnič, Radio Koper