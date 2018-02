Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Viadukt Peračica je eden najzahtevnejših objektov na gorenjski avtocesti, v sklopu zadnjega, 2,4 kilometra dolgega odseka gorenjskega avtocestnega kraka od Peračice do Podtabora pa je bil po številnih zapletih in zamikih prometu predan oktobra 2011. Foto: BoBo Dodaj v

Priprave na sanacijo viadukta Peračica

Dela naj bi bila končana do 20. junija

24. februar 2018 ob 21:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je objavila javno naročilo za sanacijo viadukta Peračica na gorenjski avtocesti. Za to so se odločili, ker je to ceneje, kot da Dars unovči bančno garancijo, ki jo je izdala k DUTB-ju pripojena Factor banka.

Rok za oddajo ponudb je 13. marec, ko bodo na sedežu DUTB-ja v Ljubljani odpirali ponudbe, dela pa naj bi izbrani ponudnik izvedel najpozneje do 20. junija.

Gre za sanacijska dela pri konstrukciji viadukta, dilatacijah in na vozišču viadukta. V predmet javnega naročila sodi tudi zapora ceste, ki jo bo moral izbrani ponudnik uskladiti z Darsom, zanjo pa nositi tudi stroške.

Na DUTB-ju, katerega naloga je upravljanje terjatev, lastniških deležev in nepremičnin, ki so jih nanj prenesle banke v okviru zadnje velike bančne sanacije oz. premoženja, ki ga je pridobil s pripojitvijo Factor banke in Probanke, za časopis Finance niso razkrili okvirne ocenjene vrednosti del.

Viadukt Peračica je eden najzahtevnejših objektov na gorenjski avtocesti, v sklopu zadnjega, 2,4 kilometra dolgega odseka gorenjskega avtocestnega kraka od Peračice do Podtabora pa je bil po številnih zapletih in zamikih prometu predan oktobra 2011.

B. R.