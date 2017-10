Poudarki Civilna iniciativa zbirala podpise proti poseku Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tako naj bi bila ptujska tržnica videti po obnovi. Foto: Mestna občina Ptuj Sorodne novice Foto: Ptujska mestna tržnica kmalu z novo podobo Dodaj v

Mogočnim starim cigarovcem na ptujski tržnici zaradi obnove grozi posek

Poseku nasprotuje civilna iniciativa

3. oktober 2017 ob 11:31

Ptuj - MMC RTV SLO, STA

Ptujski svetniki so na ponedeljkovi skupni seji delovnih teles razpravljali tudi o prihodnji ureditvi mestne tržnice in sklenili, da se kljub nezadovoljstvu občanov glede poseka dreves projekt nadaljuje.

Ptujska občina je lani na javnem natečaju za ureditev mestne tržnice izbrala projekt Arhitekture Krušec, ki med drugim predvideva ukinitev tranzitnega prometa v mestnem središču, s tem pa širitev prostora za pešce in kolesarje. Prav mestna tržnica naj bi postala središče družabnega življenja v tem mestu. Kot pojasnjujejo na občini, so projektanti v prenovljeno območje vključili več zelenih površin kot jih ima sedanja tržnica, površino drevesnih krošenj pa so povečali s 1100 na 1800 kvadratnih metrov. Celotna naložba je ocenjena na 4,8 milijona evrov, občina pa bo 80 odstotkov denarja črpala iz CTN mehanizma evropskih nepovratnih virov.

Ob predstavitvi načrtov pa je del občanov, ki se je povezal v civilno pobudo, izpostavil dvom o nujnosti odstranitve dela mogočnih starih cigarovcev. Projekt sicer predvideva, da bi od sedmih ostali dve drevesi, ostala pa bi zaradi celovitosti in funkcionalnosti tržnične površine odstranili in nadomestili z več novimi.

Predstavniki civilne pobude so tako pred začetkom seje mestnega sveta prejšnji teden županu Miranu Senčarju predali okoli 2600 podpisov občanov. Senčar je takrat dejal, da računa na kompromis, da drevesa ostanejo do izteka življenjske dobe, pozneje pa jih ne bi več nadomeščali, a si je zdaj očitno premislil.

Župan: Seja ni bila namenjena razpravi o drevesih

Po skupni seji delovnih teles je Senčar namreč povedal, da zasedanje ni bila namenjeno razpravi o usodi dreves, pač pa so morali sprejeti odločitve, ki jim bodo omogočile, da razvijejo in izkoristijo zgodovinske, ekonomske, kulturne in geografske potenciale. "Vedno so se mesta razvijala okoli trgov in tržnic. Današnja infrastruktura tega ne omogoča. Prenovljena tržnica je odgovor na te izzive," je dejal Senčar in spomnil, da je že zdaj zeleno mesto, saj so samo v zadnjih letih posadili več kot 306 dreves. Ob tem je poudaril, da je evropski denar za projekt na voljo zdaj, zato se morajo izvedbe lotiti v čim krajšem času.

Ob tem je Senčar dodal, da so svetniki, člani odborov in predstavniki mestne občine ocenili, da je predlagani projekt prenove tržnice odličen, in se strinjali, da je pomemben del prenove središča mesta, ki bo življenje v mestu postavil na nove temelje. Udeleženci seje so se večinsko strinjali, da s tem za mesto izjemno pomembnim projektom nadaljujejo po zastavljeni časovnici.

Kljub temu so se na mestni občini odločili, da se še enkrat v upanju, da dosežejo konsenz tudi s civilno pobudo, sestanejo z njihovimi predstavniki ter jim skupaj z arhitektom predstavijo celotno sprejeto rešitev za mestno tržnico.

