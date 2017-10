V slaščičarni nevede pojedla pol kilograma piškotov s THC-jem

Piškote spekli na željo sanitarnega inšpektorja

3. oktober 2017 ob 20:20

V slaščičarni v Hočah je pol kilograma piškotov s THC-jem nevede pojedel par, ki je kasneje moral poiskati pomoč na mariborski urgenci. Dogodek preiskuje policija, ki pa je z informacijami še skopa.

V javnosti tako odmeva še ena zgodba s piškoti, podobna tisti izpred dveh let, ko so upokojenci pojedli piškote s THC-jem in splezali na kozolec, kjer jih je zagrabila panika. Slaščičar pravi, da je sporne piškote tudi sam spekel nevede, in sicer po naročilu domačina, sicer sanitarnega inšpektorja. Kot je povedal slaščičar Štekar, ga je pred tedni domačin, sicer sanitarni inšpektor, prosil za peko piškotov.

Zanje mu je prinesel maslo, ostale sestavine pa je prispeval slaščičar. "Piškote smo tudi spekli, če je bil v njih THC ali ne, pa ne morem povedati, ker je preiskava še v teku," je pojasnil Niko Štekar iz slaščičarne Štekar v Hočah.

Polovico piškotov je inšpektor v zahvalo pustil slaščičarju, ta pa jih je ponudil znancema. Kot pravi je tudi sam enega pojedel, a se po njem ni počutil nič drugače. Sta pa znanca pojedla vse preostale piškote in kasneje v paniki pristala na urgenci.

Dve hišni preiskavi

"V zvezi s tem kaznivim dejanjem so kriminalisti opravili dve hišni preiskavi v katerih so zasegli snovi v katerih so snovi za katere sumimo da so prepovedane droge," je dejal predstavnik za odnose z javnostmi PU-ja Maribor Miran Šadl.

"Je bila opravljena hišna preiskava, tako v privat kot tudi v službenih prostorih, ni bilo najdeno nič. Saj se s tem ne ukvarjamo," je zatrdil slaščičar Štekar.

Slaščičarna obratuje naprej. Da je njihov zaposleni vpleten v preiskavo v zvezi z indijsko konopljo so potrdili na zdravstvenem inšpektoratu in še, da je inšpektor trenutno na bolniškem dopustu. Proti njemu bodo ukrepali, ko bo zaključena policijska preiskava.

"V kolikor se bo potrdilo, da so v teh snoveh prepovedane droge, bosta osebi kazensko ovadeni," je še dejal Šadl. Neuradno naj bi bilo že znano, da je analiza pokazala prisotnost prepovedanih drog.

