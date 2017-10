Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Po sanaciji igrišča v enoti Gaberje in enoti Sonce bo celjska občina zamenjala zemljo še na preostalih desetih vrtčevskih igriščih. Sanacija igrišča vrtca na Hudinji, ki ima po novem zemljo iz neonesnaženega kraja v Šmartnem v Rožni dolini, pa se počasi končuje. Foto: MMC RTV SLO Sorodne novice Z novo tehnologijo bo mogoče oprati s kovinami onesnaženo zemljo V Celju napovedujejo sanacijo onesnažene zemljine pri vrtcu na Hudinji Dodaj v

V skoraj vseh celjskih javnih vrtcih bodo zamenjali zemljo

Velik finančni zalogaj

11. oktober 2017 ob 11:54

Celje - MMC RTV SLO, STA

Poročilo o stanju tal v celjskih vrtcih je pokazalo, da so skoraj v vseh presežene vrednosti kadmija, svinca in cinka. Zato bodo postopoma zamenjali zemljino, so sklenili na celjski občini.

Zemljo bodo zamenjali na vseh igriščih celjskih javnih vrtcev, razen na igrišču Vrtca Tončke Čečeve na Ljubečni, kjer so izmerjene vrednosti analiziranih težkih kovin pod mejnimi vrednostmi, in na igrišču vrtca Anice Černejeve na Polulah, ki je urejen na umetni masi. Na nekaterih igriščih je presežena tudi kritična vrednost arzena. Prednost pri sanaciji bosta imela Vrtec Tončke Čečeve v Gaberjih in enota Sonce Vrtca Anice Černejeve ob Kajuhovi ulici.

"Projekt je iz finančnega in logističnega vidika velik zalogaj, zato bomo v naslednjem obdobju sanacije izvajali postopoma," so napovedali na občini. V rebalansu letošnjega proračuna je že namenjenih 450.000 evrov, v predlogu proračuna za leto 2018 pa 300.000 evrov.

Monitoring že leta 2005

Kontrolni monitoring stanja tal na igriščih celjskih javnih vrtcev so izdelali v velenjski družbi ERICo. Vzorce so odvzeli na globini od 0 do 20 centimetrov in na globini od 20 do 30 centimetrov. Oceno stanja tal so izdelali na podlagi vsebnosti potencialno nevarnih kovin, in sicer kadmija, svinca, cinka, bakra, kroma, niklja, arzena in živega srebra. Z izjemo dveh igrišč so na vseh zaznali presežene opozorilne ali kritične vrednostni kadmija, svinca in cinka.

Celjska občina je kontrolni monitoring stanja tal na igriščih 13 celjskih javnih vrtcev naročila že leta 2005. Sicer je izsledke težko primerjati, saj takrat še ni bilo pravilnika, ki določa način vzorčenja, kljub temu pa na splošno kakšnih bistvenih razlik med njima ni, so zapisali na občini.

A. S.