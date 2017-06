V Celju napovedujejo sanacijo onesnažene zemljine pri vrtcu na Hudinji

Analiza tal je pokazala onesnaženost s težkimi kovinami

21. junij 2017 ob 11:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Celjska občina bo sanirala onesnaženo zemljino na območju vrtca na Hudinji. Analiza tal, opravljena maja, je namreč pokazala kritične vrednosti kadmija in cinka, ter presežene vrednosti bakra, svinca in arzena.

Tla so vzorčili po celotnem igrišču, ki meri 2500 kvadratnih metrov, v globinah od nič do pet centimetrov in od nič do 20 centimetrov. Iz rezultatov je razvidno, da so v površinskem delu tal od nič do pet centimetrov, kot tudi v globini do 20 centimetrov tla prekomerno onesnažena z nekaterimi težkimi kovinami.

Ostala merjena onesnaževala, nikelj, celokupni krom in živo srebro, po navedbah občine niso presegla mejnih vrednosti po sedaj veljavnih predpisih. V mivki, odvzeti v peskovniku vrtca na Hudinji, pa niso bile ugotovljene neskladnosti s smernicami za mivko za otroške peskovnike in igrišča.

Sledili bodo priporočilom NIJZ

Na občini so ob tem zapisali, da ocenjujejo, da je bila onesnažena zemljina v nižjih plasteh, saj so metirve leta 2005 pokazale bistveno nižje prisotnosti onesnaževal, naknadno pa se na območje vrtca nove zemlje ni dovažalo.

Celjska občina je sicer zaradi odsotnosti predpisov in priporočil glede ukrepov za mnenje zaprosila Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki je ocenil, da otroci med bivanjem v vrtcu niso bili izpostavljeni onesnaževalom v taki meri, da bi imeli težave v razvoju. Kljub temu pa je NIJZ priporočal sanacijo območja.

Zemljo bodo zamenjali

Celjska občina bo sledila priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in takoj pristopila k sanaciji zemljine vrtca na Hudinji. Kot so napovedali, bodo zemljino odstranili v vrhnjem sloju celotne površine vrtca ter jo nadomestili s čisto zemljo in nato z zatravitvijo s travno rušo. O vseh nadaljnjih korakih bo obveščala tako starše otrok kot tudi ostalo javnost. Poleg tega načrtuje tudi kontrolni monitoring zemljine na ostalih celjskih javnih vrtčevskih igriščih in ukrepanje v primeru potrebe.

V Celju so sicer podobno sanacijo opravili že pred leti na območju vrtca na Kajuhovi ulici.

L. L.