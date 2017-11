Video: Zmanjkalo denarja za dokončanje objektov džamije

Potrebovali bi še najmanj 15 milijonov

20. november 2017 ob 21:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Ljubljana je že dobila Džamijsko ulico, bolj negotova pa je usoda džamije in Islamskega kulturnega centra.

Za gradnjo so do zdaj odšteli več kot 21 milijonov evrov, za dokončanje objektov pa bi potrebovali še najmanj 15 milijonov. Islamska skupnost tega denarja ne more zagotoviti.

21 milijonov evrov je zadostovalo za odkup zemljišč in gradnjo objektov, pogled v notranjost pa razkrije, da dokončanje kulturnega centra ne bo poceni. "Želel bi si, da bi bil objekt končan že včeraj, toda ker sem trmast, ne bom odnehal," zatrjuje Nedžad Grabus, mufti Islamske skupnosti Slovenije.

T. H., Boštjan Veselič/TV Slovenija