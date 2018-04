#MMCdebata: "Najbrž bodo v smetnjaku našli dokument s Putinovim podpisom"

94. MMC-debata o novem poglavju primera Skripal

7. april 2018 ob 07:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Sprevrženo je nekoga obtoževati brez dokazov, na podlagi političnega, narodnostnega in geostrateškega sovraštva," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na rusko-britanski spor na zasedanju Varnostnega sveta.

Predstavniki Velike Britanije in Rusije so na izrednem zasedanju izvršnega odbora Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) izmenjali ostre besede glede zastrupitve nekdanjega vohuna Sergeja Skripala in njegove hčere Julije. Zahteva Rusija po skupni preiskavi ni bila sprejeta.

Zasedanje za zaprtimi vrati v Haagu je zahtevala Rusija, ker od Velike Britanije ni mogla pridobiti gradiva o napadu. Moskva je na zasedanju tudi zahtevala sodelovanje v preiskavi primera, so iz več virov izvedele tuje tiskovne agencije.

Proti predlogu je glasovalo 15 članov odbora

Ruski predstavnik Aleksander Šulgin je po zasedanju novinarjem povedal, da 41-članski odbor zahteve Rusije po novi skupni rusko-britanski preiskavi ni podprl. Moskva namreč za svoj predlog ni dobila potrebne podpore dveh tretjin članov odbora. Proti predlogu je glasovalo 15 članov odbora, šest je bilo za, 17 članov pa se je vzdržalo. Ruski predlog so po poročanju Reutersa podprli Kitajska, Azerbajdžan, Sudan, Alžirija in Iran. Ruski predstavniki so poudarili, da so obtožbe o vpletenosti Rusije v napad "groteskna provokacija, ki so jo zakuhale britanske in ameriške varnostne službe".

Jakovenko: Zakaj toliko Rusov umira ravno v VB?

Ruski veleposlanik v Londonu Aleksander Jakovenko pravi, da je Moskvi "veliko stvari sumljivih", kar se tiče Velike Britanije, saj je v zadnjih letih na njenih tleh umrlo veliko ruskih državljanov. "Če vzamete zadnjih deset let, je tu v Veliki Britaniji v sumljivih okoliščinah umrlo toliko ruskih državljanov ... Moje vprašanje je, zakaj se to dogaja ravno tu?" se medtem sprašuje Jakovenko. Med najbolj razvpitimi primeri, ki jih navaja Jakovenko, je zastrupitev ruskega oporečnika, nekdanjega vohuna Aleksandra Litvinenka, ki je bil leta 2006 zastrupljen z radioaktivnim polonijem 210. Britanska preiskava je takrat sklenila, da je Litvinenkov umor "najverjetneje" naročil ruski predsednik Vladimir Putin.

Mitja Lisjak